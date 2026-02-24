La inflación amenaza con devorar la meta anual del Presupuesto 2026 en solo cuatro meses

El 2026 inicia con el importante desafío de evitar que la inflación se acomode en el 3% mensual. La aceleración inflacionaria que comenzó a mediados del 2025, sumada a factores puntuales como el aumento de la carne y los servicios regulados, además del impacto de estacionales, le ponen un piso elevado al IPC de febrero y marzo (no bajarán del 2,5%). Un primer trimestre con más inflación de la prevista inicialmente, expectativas de inflación sostenidas en el 30% anual, con paritarias que empiezan a mostrar cierto acortamiento y un cambio en el mix de política económica reservas-inflación, nos llevan a un 2026 con mayor nominalidad que la prevista inicialmente.

El mes de abril será clave de monitorear, esperando que el IPC baje un escalón, si bien no esperamos un registro por debajo del 2% mensual en el primer semestre. El camino de desinflación se percibe más lento hacia adelante.

En este contexto, las expectativas de inflación se sostienen en torno a los 30 puntos para los próximos 12 meses (31,5% en enero, según el promedio de las respuestas de la Universidad Di Tella). Incluso, los hogares de menores ingresos muestran una inflación esperada superior (35,5%) frente a los de mayores ingresos (29,2%).

Esto último puede relacionarse con las mayores subas en rubros como alimentos, servicios del hogar y artículos de cuidado personal, de mayor peso en la canasta de consumo de la población de menor poder adquisitivo.

Conviene recordar que marzo es un mes estacionalmente alto, dado el comienzo del ciclo escolar y de la temporada de otoño-invierno, si bien las subas en indumentaria y calzado podrían ser modestas en un marco de apertura comercial y demanda interna débil. En un escenario moderado, estimamos que el conjunto de estacionales aumente 4,5%, aportando 0,5 puntos a la inflación del mes.

De esta forma, prevemos para febrero una inflación del 2,6% mensual y para marzo del 2,8%, en línea con la mayor inercia inflacionaria, la presión de los precios de la carne y una incidencia significativa de los estacionales y regulados. Así, el IPC acumularía en el primer trimestre una suba del 8,5%, lo que resulta levemente superior al registro del mismo período del 2025 (7,9%), año en el que la inflación finalizó en 31,5%.

El inicio de la nueva fase del programa económico, que prioriza la acumulación de reservas, nos deja con un nuevo mix de reservas-inflación, seteando un horizonte de mayor nominalidad. No obstante, vale mencionar que en enero-febrero la compra de divisas por parte del BCRA se dio en paralelo con una baja en el tipo de cambio mayorista y una importante absorción monetaria.

Otro factor a considerar en adelante es la duración de los acuerdos paritarios. Si bien es cierto que los salarios están evolucionando por debajo de la inflación (-1,6% real en el último cuatrimestre del 2025, sector privado registrado), con la aceleración inflacionaria e incertidumbre sobre su comportamiento futuro se comenzó a evidenciar cierto acortamiento en los acuerdos.

El ancla inflacionaria continúa siendo la fiscal, a lo que también se suma una importante restricción monetaria, como mencionamos previamente. De todos modos, alcanzar un nuevo superávit primario demandará continuar en la reducción de subsidios económicos, presionando sobre las tarifas de servicios públicos.