El Gobierno prepara una nueva licitación con viento a favor, pero con un ojo en la tasa de interés

En un marco de persistente inflación, la clave es qué tasa de interés están dispuestos a ofrecer los inversores privados y si eso afectará la oferta de crédito.

El ministro de Economía Luis Caputo tiene una parada difícil este miércoles cuando deba renovar el equivalente a unos 13.000 millones de dólares.

El Ministerio de Economía enfrentará mañana una nueva licitación de pesos y dólares, donde buscará renovar unos U$S 13.000 millones, de los cuales la mitad está en poder de instituciones y organismos públicos. En consecuencia, la clave está en lo que suceda con la voluntad renovadora de unos 6.000 millones de dólares, en pesos, en poder de privados.

Lo importante del acto es que la operación se realiza en tiempos en los que el quinto piso del Palacio de Hacienda, donde tiene su despacho el ministro Luis Caputo, está concentrado en una búsqueda frenética de contracción de las tasas de interés, impulsando tasas entre bancos por debajo del 24% anual, con una inflación que circula por arriba del 30%.

Oferta de tasas Sabe el Ministerio de Economía que es la manera de potenciar más el crédito privado y buscar una reactivación de la economía más rápida y consistente, en un escenario de necesidad de mejora del mercado interno por vías ortodoxas. Esto es, sin emisión monetaria.

Todo esto amparado por una situación de dólar ofrecido, pesos fuertes y un panorama positivo en la velocidad de recuperación de reservas por parte del Banco Central. Todo indicaría que se llega a un momento de “ahora o nunca”; para impulsar esta contracción de las tasas en un mercado ofrecido y lejos de presiones alcistas sobre la divisa. Las que, si las hubiera, no provocarían mayores preocupaciones cambiarias.

El frente cambiario Ante el panorama, el último informe de la consultora de análisis e inversión Criteria, afirma que se consolida un escenario de estabilización financiera de corto plazo, con apreciación cambiaria, fuerte intervención del BCRA en el mercado de cambios y compresión generalizada de tasas y spreads, aunque con señales de segmentación en el frente cambiario.