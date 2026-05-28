El Gobierno completó la emisión del Bonar 2027 por US$2.000 millones y se asegura parte de los pagos de julio

El Gobierno comunicó los resultados de la segunda vuelta de las licitaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028.

El Gobierno anunció que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de US$205 millones en la segunda vuelta de las licitaciones del Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28).

En el desagregado, obtuvo US$ 105 millones por el AO27 y US$100 millones del AO28, y se recibieron ofertas por un total de US$401 millones, según conunicó la Secretaría de Finanzas.

Dólares para los pago de julio

Con la segunda vuelta del AO27 se alcanzó el monto total del cupo de emisión por US$2.000 millones. De esta manera, se asegura parte de los pagos de los vencimientos en moneda extranjera de julio.