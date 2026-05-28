Sin lluvias en el horizonte: mayo cierra con riesgo de heladas en zonas agrícolas

Los pronósticos para los próximos días no muestran lluvias en gran parte de la zona núcleo y anticipan un escenario seco durante las próximas dos semanas. El informe del Instituto Clima y Agua del INTA destacó además que el frío se intensificará en algunas regiones del país, especialmente en la Patagonia.

Estas condiciones permitirán a los productores avanzar con la cosecha en la zona núcleo. Según el último reporte, no se prevén precipitaciones significativas durante las próximas dos semanas.

Para el corto plazo, que abarca desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio, el pronóstico marca un escenario dispar a nivel nacional. La zona núcleo permanecerá seca y sin lluvias de importancia, mientras que se esperan precipitaciones y tormentas dispersas sobre las regiones del NEA, NOA y Cuyo.

Por su parte, la Patagonia registrará lluvias y nevadas dispersas. Serán principalmente en el oeste y sur de la región.

En cuanto a las temperaturas, el informe adelantó que, durante la próxima semana, no se registrarán marcas térmicas lo suficientemente bajas como para generar heladas en la región central, Cuyo y el Litoral.

El escenario será distinto en la región patagónica, donde advierten por heladas de moderada a fuerte intensidad.

Qué puede pasar a comienzos de junio

De cara a la primera semana de junio, el pronóstico del INTA mostró al mapa de humedad con algunos cambios. El organismo prevé el regreso de lluvias y tormentas sobre el norte del país y el centro-oeste.

Para la región Pampeana, las precipitaciones se presentarán hacia la segunda semana, con probabilidad de lluvias dispersas y de bajos acumulados en la porción centro-este. Finalmente, el sur de la Patagonia continuará recibiendo lluvias y nevadas durante este segundo periodo.

Fuente: Agrofy News.