Fenómeno Miniso: abrió su segundo local y desató la locura junto a estrellas del K-Pop

En un fenómeno de consumo difícil de explicar, la marca china Miniso abrió con éxito arrollador su segundo local en la Argentina. El Shopping Dot del barrio de Saavedra en la Ciudad de Buenos Aires se llenó de adolescentes con la intención de ingresar al comercio que vende peluches, juguetes y otros productos típicos de bazar y saludar a las estrellas de K-pop argentino K4OS .

Carlos Jamardo, gerente de marketing de Miniso Argentina, señaló que la locura desatada tiene que ver con las características de la marca. "Miniso es una marca global, que vende productos de consumo masivo, que poder de compra que tiene a nivel mundial puede ofrecer la mejor calidad al mejor precio. El 90% de los productos que vendemos valen entre $2000 y $25000, pero Miniso le agrega el concepto del diseño, la innovación y, sobre todo, las licencias de las principales marcas a nivel global". "Las licencias generan una emocionalidad en el consumidor", remarca.

La marca actualmente colabora con más de 100 partners de propiedad intelectual de renombre, incluyendo Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio, Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts. Y trabaja con figuras internacionales como Madonna, Katy Perry y Paris Hilton, quienes visitaron sus tiendas. En 2025 nombró como embajador global a la banda juvenil china Teens in Times (TNT), uno de los grupos más influyentes del K-pop.

En la Argentina se encuentra en negociaciones con la discográfica de la banda K4OS para que sea embajadora de la marca. Del evento de inauguración participaron, además, Paula Chavez, Zaira Nara, Belu Lucius, Juana Repetto y Cande Molfese.

K4OS

Negocio en expansión

Miniso cuenta con más de 770 locales en todo el mundo y en la Argentina planea abrir 100 locales propios en los próximos 5 años con una inversión de US$ 50 millones. El 2026 concluirá con 11 tiendas operando, todas en la ciudad de Buenos Aires. En 2027 será el turno de las principales ciudades del Interior de la Argentina.

El local del DOT Buenos Aires será el sitio insignia de la marca en la Argentina, con una superficie de más 600 m2, uno de los más grandes de Sudamérica, con una arquitectura renovada. La semana que viene se inaugurará un nuevo local en el shopping Plaza Oeste y el 16 de julio el del Unicenter Shopping. Después llegarán Alto Palermo, Palmas del Pilar y más tarde Abasto y Alto Avellaneda.

Miniso Group Holding Limited es una empresa minorista global de origen chino, fundada en 2013 por el emprendedor Ye Guofu. Con más de 7.700 tiendas en 112 mercados, 100 millones de miembros registrados y 1.000 millones de clientes en tienda, se consolidó como una cadena reconocida globalmente por su propuesta de productos de calidad, diseño y precios accesibles.