Miniso inauguró su primer local en Buenos Aires y acelera el plan de expansión en Argentina

La cadena china de retail Miniso inauguró su primer local en Argentina , marcando el inicio de un plan de crecimiento que prevé inversiones por US$50 millones y la apertura de hasta 100 tiendas en los próximos cinco años.

El debut de la marca se concretó con la apertura de un local ubicado en la tradicional calle Florida al 600, en la Ciudad de Buenos Aires. La tienda, que cuenta con más de 360 metros cuadrados, ofrece más de 5.500 productos y abrió con un stock inicial de 67.000 unidades, tuvo una jornada de gran concurrencia y colas para ingresar de más de 500 metros.

La propuesta incluye artículos de diseño accesible y una amplia variedad de licencias internacionales, entre ellas Hello Kitty, Snoopy, Lilo & Stitch y Harry Potter, además de otras colecciones vinculadas a franquicias globales y una apuesta a una renovación constante del catálogo, con lanzamientos mensuales y ediciones limitadas.

La llegada de la marca estuvo acompañada por una campaña de alto impacto que incluyó el “ Miniso Bus ”, una caravana promocional que recorrió distintos puntos de la ciudad para generar visibilidad y expectativa. La estrategia también sumó la participación de influencers y creadores de contenido, quienes difundieron la experiencia en redes sociales.

El día de la apertura convocó a miles de personas, con actividades promocionales, sorteos y propuestas interactivas dentro del local. El evento contó con la presencia de directivos de la empresa y figuras públicas como la influencer Stephanie Demner.

Expansión en shoppings y puntos estratégicos

Tras esta primera apertura, la compañía avanza con nuevas inauguraciones en centros comerciales clave del área metropolitana. Entre los próximos destinos se encuentran DOT Baires Shopping, Unicenter, Plaza Oeste Shopping y Palmas del Pilar.

Además, el plan contempla la apertura de locales en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otros centros comerciales durante 2026, con el objetivo de consolidar presencia en zonas de alto tránsito.

La estrategia forma parte de un proyecto más amplio que incluye la creación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos en el país.

Fundada en 2013 por el empresario chino Ye Guofu, Miniso se consolidó como una de las cadenas de retail de estilo de vida de mayor crecimiento global. Actualmente cuenta con más de 7.700 tiendas en 112 mercados y una base de cientos de millones de clientes.

MINISO Tienda de productos de estilo de vida Miniso Miniso

La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2020, reportó ventas globales por US$2.450 millones en 2025. Su modelo combina precios accesibles, diseño atractivo y una fuerte rotación de productos, con un enfoque dirigido principalmente a consumidores jóvenes urbanos.

En un contexto de reactivación del consumo y apertura a nuevas inversiones, el desembarco de Miniso se suma a la llegada de marcas internacionales que buscan posicionarse en el mercado argentino, apostando a la escala y a la experiencia de compra como diferencial competitivo.