La empresa china de retail Miniso llega al país con cien locales y una inversión de US$50 millones

La marca global Miniso , líder en retail de estilo de vida -que incluye artículos de papelería, cosméticos, peluches , tecnología y cajas sorpresa (blind boxes) de colecciones populares- anunció el desembarco en Argentina con un ambicioso plan de expansión que contempla una inversión de US$ 50 millones y la apertura de 100 locales en los próximos 5 años. La empresa planea crear así entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos.

Llega al país de la mano de la mexicana Mini Hub, en alianza con un operador local, para consolidar su estrategia de crecimiento regional. El operador que actualmente administra más de 500 tiendas, emplea a más de 6.000 personas y lidera las operaciones de la marca en México Colombia, Chile, Perú, Brasil, España, Portugal e Israel.

Miniso pretende crear una nueva categoría en el mercado argentino, ya que -sostienen- no existe en el país un modelo de retail equivalente. La empresa ya tuvo un primer desembarco en la Argentina entre 2028 y 2019 en el centro de Buenos Aires (calle Lavalle), pero no se sostuvo.

Uno de los diferenciales a nivel global es la estrategia de renovación mensual de la oferta con nuevos productos, mantener líneas continuas que los clientes buscan de manera regular y de acceder en un mismo lugar a una gran cantidad de productos de licencias oficiales como Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio (Hello Kitty, Kawaii), Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts, entre otras.

La marca está orientada principalmente a un público joven. Con más de 100 millones de miembros registrados y 1.000 millones de clientes en tiendas a nivel mundial.

Fundada en 2013 en Guangzhou, China y actualmente cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en la Bolsa de Hong Kong (HKEX), alcanzando ventas globales de US$ 2.450 millones durante 2025.

Locales en todas las provincias

El plan de expansión de Miniso en Argentina se desarrollará en distintas etapas. Durante el primer año, las aperturas de locales se concentrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A partir del segundo año, la marca avanzará con una expansión progresiva hacia el interior del país, priorizando las principales plazas comerciales.

MINISO

Operará en locales de distintas dimensiones (entre 200 y 600 m²), ubicados en centros comerciales, tanto cerrados como abiertos, y en avenidas peatonales de alto tránsito. La compañía proyecta presencia en aeropuertos y en otros espacios de gran circulación de público.

Miniso Argentina contará también con tres o cuatro tiendas bandera con una estética diferencial y superficies más amplias. Se trata de un formato presente en algunas de las principales capitales del mundo, como Madrid (Gran Vía), México (Masairyik, CDMX), París (Champs-Élysées) o Nueva York (Times Square), que refleja la identidad global de la marca a través de espacios de alto impacto visual y una experiencia de compra especialmente diseñada.

Esta tienda modelo, con un concepto inspirado en la última imagen de la marca, será la primera de su tipo en América. Se trata de un espacio de gran escala, con una superficie de 600 m2, zonas temáticas por categoría, más de 5.000 productos diferentes y una fuerte presencia de colecciones de licencias internacionales.

El diseño del local estará orientado a ofrecer una experiencia de compra más inmersiva, donde el recorrido por la tienda y la interacción con las distintas líneas de producto forman parte central de la propuesta.