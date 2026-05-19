El campo vuela en Chicago y Federico Sturzenegger anunció una fuerte desregulación financiera para el sector

Avanza más la soja y arrancó el trigo. Mientras en Argentina se espera ahora el resultado de la apertura del 3º, y último, sobre (con la oferta económica) en la nueva licitación de la estratégica Hidrovía tras casi seis años de estar con el contrato vencido, y crecen los rumores sobre irregularidades (igual que en el intento de adjudicación anterior, en febrero del año pasado), los mercados agrícolas internacionales volvieron a alegrar a los productores de campo (y a Economía) .

Es que Chicago retomó la tendencia fuertemente alcista , debido al aparente compromiso de China de volver a comprar productos agrícolas en los EE.UU. por U$S 17.000 millones anuales hasta el 2028, lo que fortaleció, en especial, a la soja y al maíz, ya que supera el compromiso anterior. Por su parte, el trigo, siguió la tendencia general, también apuntalado por la sequía estadounidense que continúa perjudicando al cereal de invierno.

Naturalmente, en todo el mundo se copió la suba, y Argentina no fue la excepción.

Esto, y el extraordinario avance de la cosecha que, en el caso de la soja, ya supera las 10 millones de hectáreas recolectadas, con más de 60% del área del cultivo, y con resultados que, si bien son variables en algunas regiones, mantienen la tendencia a superar las estimaciones anteriores, y ahora podrían rondar los 50 millones de tn.

El maíz, por su parte, mantiene su perspectiva de récord con 67 millones de tn, aunque aún falta recolectar cerca de 60% (que se pospuso para priorizar a la soja, más frágil ante las contingencias climáticas).

Y, como para aprovechar la excelente humedad que hay en el subsuelo, ya algunos productores arrancaron con el trigo muy “temprano” que, con los precios actuales, podría neutralizar la caída de área que algunos preven.

Asi, por el momento, la campaña 25/26 sigue consolidando tanto el volumen, como los montos de exportación que, solo por los granos y sus subproductos, ya están superando los U$S 37.000 millones. Además, fue considerado como una muy buena señal, la presentación en el Senado, del Proyecto de Ley de Biocombustibles (etanol y biodiesel).

El proyecto, por 15 años, fija además el corte mínimo que deberá tener con los combustibles fósiles ( nafta y gas oil), dando un panorama de mediano plazo para las inversiones.

Defendiendo el sitio

En realidad, no se puede considerar que el Ministro Federico Sturzenegger (alias, “el Desregulador”) sea especialmente simpático, pero lo que no pueden quedar dudas es que está muy convencido de lo que hace.

Así quedó en claro en el Jonagro, la reunión que organiza anualmente CRA, una de las entidades nacionales del campo, en este caso, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Allí, munido de una presentación, cuadros, datos, y hasta fotos, defendió a rajatabla las desregulaciones aplicadas hasta ahora en el campo, desde la vacuna contra la aftosa (que se abrió su importación), hasta la elección de los vacunadores; el ingreso de carne vacuna a la Patagonia (“que provocó la baja de 40% en el precio del asado en Neuquén” dijo); la apertura de las exportaciones de hacienda en pie; la “no” intervención oficial en los mercados a pesar de los precios (“este gobierno se va a bancar los precios, para que se recompongan los mercados y todo vuelva a funcionar); la importación de maquinaria usada, o la exportación de los cueros crudos que estaba prácticamente prohibida.

Pero también confirmó que el Gobierno va a “buscar” la derogación parcial de la Ley de Tierras, que restringe la compra/inversión por parte de extranjeros y por la que, de lograrlo, estiman unos U$S 15.000 millones por asignaciones en todo el país, de los cuales U$S 10.000 millones se colocarían en las 3 provincias del Litoral, en el Chaco y en Formosa.

Aunque no en forma directa, aludió a la muy demorada Ley de Semillas, cuando sostuvo que “defender la propiedad intelectual de la semilla, eso si es defender al productor. No dejar caer la productividad. ¿Cómo es posible que un algodón en Brasil rinda 1400 kg/ha y en Chaco 600 kilos? Eso es porque falta un marco legal que proteja a las semillas de 1.400 kilos”, enfatizó casi tanto como cuando aseguró que con el DNU 70, no solo se desreguló el mercado de warrants, “que creó una garantía para los productores”, sino que también alcanzó al internet satelital. “Y eso también es ir contra la casta. Ir contra los que no querían internet satelital, porque preferían no competir, pero hay lugares a los que nunca se iba a llegar con fibra óptica, y esto significó un gran cambio”, aseguró.

También confirmó que “estamos llevando al Congreso la derogación de la Ley de Cabotaje Fluvial que, por ejemplo, le baja a Misiones 15% los costos totales de la industria forestal”, aunque lo más importante es que anunció “una fuerte liberación del mercado de capitales, en unos 15 días”.

“Todas las emisiones por debajo de los U$S 100 millones (unos 120 millones de UVAs) no van a necesitar autorización previa de la CNV”. “Siempre me pregunté por qué el campo se financiaba con deuda, y nunca con acciones. Creo que era por la complejidad que había”, sostuvo.

La carne también ayuda

Mientras más de 25 empresas coordinadas por el IPCVA ya se encuentran en Shangai para participar del Sial China, la mayor muestra asiática de alimentación, en la plaza local la carne le está dando un respiro al Gobierno.

Es que sumado a la inflación de 2,6% de abril, que retoma la tendencia a la baja, se supo que los precios de la hacienda para consumo en Cañuelas mostraron también un ritmo mucho más tranquilo, con una estabilidad que los colocó prácticamente en el nivel del mes anterior (marzo), a pesar de la fuerte caída en la oferta de gordo que se viene registrando, y que colocó la oferta del mes pasado en menos de un millón de cabezas, por primera vez en mucho tiempo.

Pero también otras categorías están más “quietas” y, de hecho, se habla de “la zafra de terneros más lenta en una década”, mientras que seguiría acentuándose la baja en la participación de hembras en la faena, lo que estaría indicando una incipiente “retención” de vientres, orientada a recomponer el alicaído stock..

La tranquilidad interna no se condice con la firmeza internacional donde los precios siguen aumentando. De acuerdo al indicador de la FAO “promedio 129,4 puntos en abril, con una suba del 1,2% respecto de marzo y del 6,4% interanual, alcanzando un nuevo máximo histórico”, indica el Rosagan