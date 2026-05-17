Leve mejora del monto total de dólares que el campo ingresará por sus exportaciones

Según proyecciones, el campo ingresará más dólares por exportaciones en 2026, alcanzando una cifra estimada de US$36.111 millones, impulsado por mayores volúmenes y precios internacionales.

Este nuevo cálculo representa un incremento de US$800 millones respecto a lo previsto en el mes de abril, gracias a una combinación de mayores volúmenes exportables y una tendencia al alza en los precios internacionales.

El ajuste al alza se fundamenta en el último informe mensual de la Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR), que elevó las previsiones de producción para las campañas de soja y maíz 2025/26.

-Soja: se proyecta una producción de 50 millones de toneladas (Mt), lo que significa 2 Mt más que lo estimado el mes pasado. Esto permitirá un aumento en la molienda de un millón de toneladas, traccionando mayores exportaciones de aceite y harina/pellets.

-Maíz: la estimación subió a 68 Mt (1 Mt adicional frente a abril), incrementando el saldo exportable del grano en 500.000 toneladas.

-Precios: casi todos los productos del complejo agroindustrial presentan precios levemente superiores a los vigentes hace treinta días, lo que refuerza el valor final de las exportaciones.

Balance del primer cuatrimestre y perspectivas

A pesar de las proyecciones optimistas para el cierre del año, los datos de los primeros cuatro meses muestran un ritmo algo más lento que en 2025.

Entre enero y abril de 2026, el sector liquidó aproximadamente US$8.516 millones, cifra que se ubica por debajo de los US$9.000 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Según los especialistas de la BCR, esta baja interanual responde a dos factores: un efecto de “adelantamiento” de ventas ocurrido a finales del año pasado debido a la eliminación temporal de retenciones, y un avance lento en la cosecha y comercialización durante el mes de abril.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en los primeros días de mayo. El buen avance en la recolección de soja y la mejora en los precios ofrecidos han acelerado las ventas por parte de los productores.

De esta manera, el reporte señaló que “el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC (Mercado Libre de Cambios) ya ha comenzado a sentirse, y se prevé que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año”.

Con estos números, se estima que el ingreso total de divisas para 2026 será prácticamente idéntico al de 2025, contemplando tanto las operaciones en el MLC como las realizadas vía el mercado de Contado con Liquidación.