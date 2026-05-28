Iberte "ganó" una nueva batalla contra Jugos Australes

Iberte , la empresa española radicada en Eslovaquia, obtuvo una nueva "victoria" en la guerra judicial que lleva adelante en la vitivinicultura argentina. Con varios frentes abiertos contra diferentes bodegas argentinas, entre ellas con Fecovita , en esta ocasión la Justicia de Mendoza le dio la razón en la causa que lleva adelante contra Jugos Australes S.A. y sus socios, Marcelo Bocardo y José Eduardo Sánchez, a quienes acusa de haber “vaciado” la compañía para evitar pagar una deuda millonaria vinculada a operaciones de mosto.

El Tribunal de Gestión Asociada – Tercero del Poder Judicial de Mendoza, comandado por la magistrada María Angélica Gamboa resolvió declarar “inoponibles" las transferencias de inmuebles realizadas por Jugos Australes S.A. a favor de sus accionistas Bocardo y Sánchez, al considerar que esas operaciones perjudicaron el derecho de cobro de Iberte.

La resolución fue dictada en el marco de una acción revocatoria iniciada por Iberte. Este tipo de acción judicial busca dejar sin efecto, frente a un acreedor, actos realizados por un deudor cuando esos movimientos patrimoniales dificultan la posibilidad de cobrar una deuda.

En términos simples, el tribunal resolvió que Jugos Australes transfirió un listado de bienes inmuebles de la compañía que incluía su planta de Guaymallén; una bodega y terrenos en Palmira; y otro inmueble industrial/comercial en San Martín a sus propios accionistas en un contexto de conflicto e incumplimiento contractual, reduciendo así el patrimonio disponible frente a eventuales reclamos judiciales.

Una maniobra para evitar el cobro de la deuda

La causa se originó a partir de un contrato firmado en junio de 2020 entre Iberte, Eco Green International LLC y Jugos Australes. Según el expediente, Iberte adelantó más de 10 millones de dólares para la compra internacional de mosto concentrado de uva, producto que nunca le fue entregado.

Si bien de acuerdo a la argumentación de Jugos Australes la transferencia de los inmuebles a los socios había sido aprobada en una asamblea societaria de octubre de 2019, antes del contrato con Iberte de junio de 2020, las escrituras fueron firmadas el 7 de octubre de 2020.

La defensa afirmó que la empresa seguía funcionando, que los socios dejaron los inmuebles en comodato para que la compañía siguiera operando y que la insolvencia fue causada después por embargos judiciales.

Justamente uno de los puntos que más peso tuvo en el análisis judicial fue la secuencia temporal de los hechos. Para Iberte, las transferencias no fueron una decisión aislada sino parte de una maniobra destinada a evitar futuros embargos y dificultar el cobro de la deuda.

La sentencia también menciona diferencias relevantes entre el valor contable de los inmuebles y el monto por el cual fueron transferidos. Según consta en el expediente, los activos estaban valuados en balances por más de $514 millones, mientras que la dación en pago se realizó por aproximadamente $46 millones. Además, la jueza tomó en cuenta que un tribunal arbitral ya había condenado a los demandados a pagar más de US$ 12 millones.

El reconocimiento de la sociedad con Iberte

Otro aspecto importante del fallo es que la jueza rechazó el principal argumento de la defensa, que sostenía que el contrato firmado entre las partes no era una compraventa internacional de mosto sino un préstamo financiero encubierto y presuntamente usurario. Luego de analizar la documentación y los antecedentes comerciales entre las empresas, el tribunal concluyó que existió una operatoria comercial real vinculada a exportaciones de productos vínicos.

“La sentencia tiene un valor muy importante porque confirma que existieron actos patrimoniales con el único objetivo de frustrar el derecho de cobro de Iberte. El tribunal entendió que esas transferencias no podían ser oponibles frente a nuestro cliente. Es decir, que eran inválidas para Iberte”, señaló Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte.

Cabe recordar que en octubre de 2025 la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza ratificó el laudo arbitral que finaliza el litigio entre Iberte y EcoGreen International LLC, empresa de Marcelo Bocardo. El fallo establece que los codemandados -EcoGreen, Jugos Australes S.A. y Bocardo- deben responder solidariamente ante Iberte por la suma de U$S 12.195.750, más intereses desde la mora, suma que actualmente supera los 16 millones de dólares.

Embargos, sumario penal cambiario y prohibición de salir del país

Por esta causa y a partir del laudo de primera instancia, la Justicia ordenó el embargo preventivo de la planta de mosto de Jugos Australes y la Bodega de esa empresa en Rivadavia, Mendoza. Además, también se ordenaron embargos preventivos sobre ingresos por exportaciones pendientes de Jugos Australes y cuentas bancarias que los demandados pudieran tener en Estados Unidos.

Asimismo, y como derivación de investigaciones originadas en los incumplimientos de las empresas de Marcelo Bocardo, el Banco Central de la República Argentina también inició un sumario penal cambiario.

Por su parte, Marcelo Bocardo en forma personal, ha sido imputado por el delito de desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal (con uso de documento falso), por maniobras realizadas intentando evitar el pago de sus deudas, causa que ya ha sido elevada a juicio por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal. El empresario tiene prohibida la salida de Mendoza y del país, con su pasaporte retenido en la Fiscalía.