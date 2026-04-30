Fecovita ganó una batalla clave en la "guerra del vino" contra Iberte

Después de tres años, una de las tantas batallas de la denominada guerra del vino encontró su resolución. La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza ratificó la sentencia que desestima el pedido de quiebra presentado por Iberte contra la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) , antiguos socios en la exportadora Evisa .

El tribunal concluyó, nuevamente, que la cooperativa no se encontraba en estado de cesación de pagos ni créditos exigibles con Iberte. En 2023, el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, a cargo de la Doctora Gloria Cortez, ya había rechazado el pedido de quiebra por considerar también la inexistencia de cesación de pagos, la solvencia patrimonial de la Federación y la existencia de deudas recíprocas que deben resolverse en el ámbito comercial.

En su argumentación, el Tribunal subrayó que los contratos firmados entre Iberte y Fecovita incluyen una cláusula de arbitraje ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Al tratarse de un caso de arbitraje comercial, cualquier certeza sobre la existencia de alguna deuda debe obtenerse en ese ámbito y no en un juzgado concursal.

También la Cámara determinó que, al contrario de lo que resolvió la jueza Cortez, Iberte por ser la perdedora del proceso judicial debe afrontar el pago de costas, lo que estima que implicaría un pago millonario en dólares. Además, confirmó lo reclamado por Fecovita y volvió a enfatizar que Iberte pidió una quiebra sin haber pagado las tasas de justicia que por ley corresponden ni los aportes a la Caja Forense que están siendo reclamados por los entes correspondientes.

Como lo expresaron desde la asesoría legal de Fecovita observaron que la demora excesiva en la resolución le trajo a la Federación, que nuclea a más 5.000 productores, pérdidas millonarias en obtención de créditos , tasas preferenciales y puso en duda a una empresa que siempre tuvo un funcionamiento normal.

El foco en las causas pendientes

Por el lado de Iberte, relativizaron el peso del fallo en la guerra judicial que todavía sostienen las ex socias y pusieron el foco en las causas que quedan aún pendientes de resolución.

“Lo que la Cámara Tercera de Apelaciones resolvió es que Fecovita no debe quebrar, es decir que está en condiciones de cumplir con sus obligaciones. No tiene una mayor significancia. Nosotros reiteramos nuestra confianza en el Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires donde se dirime el fondo de la cuestión, y en la Justicia penal de Mendoza, que elevó a juicio las causas en las que los directivos de Fecovita están imputados por falsificar los balances 2021, 2022 y 2023, y en donde además están imputados por estafa”, señaló Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte y Evisa.

fecovita frente edificio (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Ratificación del rumbo

En paralelo a la novedad judicial, este 30 de abril se celebró la Asamblea anual de Fecovita con los representantes de las cooperativas que conforman la Federación. Allí se realizó la elección de autoridades y la aprobación del Balance 2025, mientras que Rubén Panella fue reelecto como presidente y comenzó su quinto periodo de gestión al frente de la Federación de Cooperativas.

El resto de la Mesa Directiva quedó conformada por Marcelo Federici, Gustavo Arangüena, Javier Vergani, Alicia Galante y Guillermo Cano. “Todos los que conformamos la Mesa Directiva reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la sostenibilidad de productores integrados y les agradecemos el apoyo en un año tan difícil para la vitivinicultura”, expresaron. En este sentido explicaron que desde la cooperativa se pudieron articular instrumentos para que los productores pudieran levantar la cosecha en la vendimia que está terminando.

Autoridades Fecovita

Cómo sigue la “guerra del vino”

A casi cinco años de lo que fue la creación de la sociedad exportadora entre Fecovita e Iberte, la lista de conflictos entre las empresas luego del fracaso de Evisa sigue más que vigente. Para este 2026, además de la reciente resolución se esperan novedades en el plano comercial y la vía judicial en diferentes causas.

En total son cinco los conflictos pendientes de resolución entre Fecovita, donde directivos y exdirectivos están señalados, y la empresa española con sede en Eslovaquia. Por un lado, en la esfera arbitral/comercial, se debe definir la pericia contable integral por parte de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Por el otro, dentro del plano judicial se debe resolver la causa penal por presunta estafa y falsificación de balances, donde aparecen tres denuncias en curso: 2021-2022; 2023 -ambas ya con pedido de elevación a juicio por parte de la fiscalía y con directivos y ex directivos de Fecovita imputados- y 2024 -en trámite-.