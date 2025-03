Caso Fecovita vs Iberte: cuál es el impacto económico de la guerra judicial del vino

En la jornada del martes, los directivos y exdirectivos de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita), Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, fueron notificados oficialmente de su imputación por el delito de estafa en una de las causas que mantiene contra su exsocia, Iberte. Pero la novedad en esta dilatada guerra judicial es solo una de las artistas del complejo caso que tiene en vilo a la vitivinicultura argentina.

Más allá de lo que pasa en el Polo Judicial mendocino, las diferencias entre las dos empresas que por el año 2021 se unieron para crear la sociedad exportadora Evisa tienen también su contracara económica. No solo desde el punto de vista de los recursos que se están invirtiendo en la Justicia local para sanear las diferencias en las distintas causas que se han ido sucediendo desde hace casi ya tres años, sino también en lo que ha pasado y puede pasar con Fecovita, uno de los grandes jugadores en el vino argentino.

Crónica de una disolución anunciada

El quid de la cuestión se remonta a 2022, cuando comenzaron los enfrentamientos entre Fecovita e Iberte por diferencias en un contrato de consignación de vino y mosto en Europa que desató una batalla legal, que al día de hoy se mantiene en vilo y que derivó en otras causas cruzadas. Esa primera batalla es la que al día de hoy se sigue librando y tuvo la imputación de los directivos de la Federación como gran novedad.

En contrapartida, más allá que los cuatro imputados decidieron no declarar, desde la defensa confirmaron que apelarán la decisión que recae sobre los directivos y exdirectivos de la Federación (al día de hoy solo Rubén Panella y Juan Ángel Rodríguez continúan en el directorio como presidente y director general, respectivamente) y además presentaron un escrito para recusar al fiscal Juan Ticheli y su jefe Alejandro Iturbide.

Yéndonos hacia atrás en el tiempo, Iberte asegura que desde Fecovita la engañaron para que invirtiera $3.139 millones en capital en la sociedad exportadora que habían creado. Para Ticheli, los directivos redirigieron estos fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de “anticipos de productos” que no fueron entregados. Asimismo, al día de hoy existen diferencias en los montos finales de las deudas al momento de finalizar la sociedad en 2022 y quiénes serían los acreedores y deudores.

A esa primera causa sucedieron pedidos de quiebra, una nueva denuncia por balances fraudulentos, contrademanda de estafas y tantos otros procedimientos judiciales en los que ni Fecovita ni Iberte logran ponerse de acuerdo. Ni siquiera en el fuero donde debería resolverse la causa encuentran un punto en común, ya que aunque para la Federación la disputa debería encontrar su resolución en los tribunales concursales de Mendoza, la empresa española de Juan José Retamero decidió recurrir a lo penal, donde hoy avanza la causa.

Directivos de Fecovita y productores asociados recurrieron incluso al Poder Legislativo para denunciar "hostigamiento".

El impacto económico de la batalla legal

Si vamos al plano económico, justamente uno de los procedimientos judiciales como la restricción de salir del país a los directivos de Fecovita, algo que fue revocado al poco tiempo, tuvo su impacto en los negocios de la empresa que nuclea a más de 5.000 productores del país. Como argumentaron desde Fecovita, este pedido coincidió con una agenda internacional programada que tuvo que ser suspendida.

“Durante la semana que duró la medida se tuvieron que suspender viajes para mantener reuniones con la gerencia de la cadena Soriana de México, con la que estamos llevando importantes acciones, sin embargo, este año las compras de esta cayeron a la mitad. También había reuniones programadas en la Feria US Aple con los más importantes compradores de mosto a nivel mundial entre ellos Coca Cola, Pepsico, Ocean Spray y Tropicana, con un daño económico incalculable no puntual de este año sino que se extenderá en el tiempo”, sostuvieron en un comunicado emitido por el Consejo de Administración de Fecovita.

Acusando parcialidad en los actos del Ministerio Público Fiscal y presiones por parte de Iberte, desde la Federación aseguraron que esta situación está afectando principalmente a los productores que nuclea. “Por el momento siguen impactando sobre el bolsillo de los miles de productores que representamos, pero esto es totalmente injusto, por lo que consideramos que Iberte y el Ministerio Público Fiscal que hace caso a sus propuestas descabelladas deben responder”, plantearon.

Los fantasmas de una quiebra histórica

Desde el lado de Iberte aseguran que las consecuencias de este procedimiento pueden llegar a ser catastróficas. Desde la compañía plantearon que la imputación de los directivos presenta un desprestigio para la Federación, así como las personas que representan la institución.

“No sería raro que las relaciones comerciales de la federación con sus clientes, socios y proveedores comiencen a flaquear para evitar impacto reputacional o simplemente ante el temor de ser víctima de la misma práctica por la cual está siendo investigada actualmente”, argumentaron en un comunicado.

Incluso, trajeron a colación casos resonantes donde representantes de una empresa fueron imputados por la Justicia, con consecuencias fatales para las compañías, como Vicentín, Wenance o la brasileña Odebrecht.

Sin embargo, estos fantasmas, incluso los de casos lamentablemente icónicos para la vitivinicultura argentina como Greco o Giol, fueron despejados desde el lado de Fecovita marcando una diferencia fundamental con los citados por su exsocia: la solvencia y orden económico con el que hoy cuenta la empresa.

“Fecovita es una empresa que hoy está totalmente nivelada. No tiene ningún tipo de problema económico ni financiero. Este año ha terminado de acompañar a los productores entregándoles el préstamo de cosecha y acarreo, producto de que los bancos, sin ningún inconveniente, le prestaron el dinero para hacerlo como todos los años”, comenzó argumentado Osvaldo Coll, abogado de los directivos acusados por Iberte.

El letrado aseguró que “institucionalmente Fecovita está sólida” y que esta imputación no genera grandes cambios desde lo empresarial, aunque advirtió que “no es normal”, desde su perspectiva, el accionar del Ministerio Público Fiscal en la causa. “Fecovita está en condición uno en todos los bancos, no tiene deudas fiscales, no tiene deudas con los proveedores, no tiene deudas con los empleados”, completó Coll.

Cómo sigue la causa

Con este contexto desde lo económico, lo legal parece tener un largo recorrido por delante. Como lo mencionamos, desde Fecovita comentaron que apelarán las imputaciones que se dieron este martes en el Juzgado Penal Colegiado Nº1 de Mendoza, presidido por la jueza de Garantías Eleonora Arenas.

En caso de que la Justicia mendocina no haga lugar al pedido, el procedimiento legal podría continuar en tribunales y llegar a juicio, donde la autoridad judicial sea finalmente quien decida cómo se resolverá la disputa entre Fecovita e Iberte.