La historia del empresario uruguayo que le enseñará a un argentino la clave de un negocio millonario

Joaquín “Woker” Méndez, líder de dos empresas dedicadas a la importación, durante 30 días formará a un seguidor para que pueda armar su propio negocio.

El empresario uruguayo Joaquín “Woker” Méndez inició un proyecto en el que durante 30 días capacitará a un seguidor argentino para que monte su propio negocio de importación con la meta de facturar al menos 3.000 dólares en el primer mes.

El elegido es Jorge Tortonese, quien fue seleccionado entre más de 500 postulantes tras un concurso en redes sociales. “Siempre quise emprender y que me vaya bien en los negocios. Siempre le doy para adelante”, afirmó Tortonese en la transmisión de YouTube donde se anunció su participación.

Méndez, que comenzó a emprender en 2017 desde la casa de su abuela, hoy dirige dos empresas —Estilo Bunker y Achievers Academy— y prepara la apertura de una tercera en la Argentina. Achievers Academy ya formó a más de 9.000 personas en el mercado de la importación con un modelo que promete resultados desde inversiones iniciales bajas y un potencial de facturación que, según los casos, puede superar los 30.000 dólares anuales.

Con más de 400.000 seguidores en Instagram y 450.000 en YouTube, Méndez se consolidó como referente digital en comercio internacional. Su propuesta combina formación online, mentorías en vivo, una red de proveedores y un software con inteligencia artificial para simplificar operaciones.

Además de su presencia digital, organiza eventos presenciales. En 2024 reunió a 500 personas en Montevideo y en 2025 duplicó la convocatoria en Punta del Este. Para 2026 planea un encuentro en Buenos Aires con una expectativa de 2.000 asistentes.