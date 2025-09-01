Héctor Laca: el dueño de una de las dos Ferrari Purosangue de Sudamérica junto con Neymar

La empresa que lidera, Facyt, se llama así por las siglas de “Familia, Amistad, Compromiso y Trabajo” y esto ya empieza a pintar al empresario de la Ferrari , que es dueño también de una historia de superación, una energía y una creatividad únicas.

Entrevistado por el podcast La Fábrica, que llevan adelante industriales argentinos, Laca afirmó que es dueño de una de las dos Ferrari Purosangue Sudamericanas que hay: “la más cara, porque es roja que es más cara, la de Neymar es negra”.

Entre risas, el empresario relató que armó “un kilombo a propósito. Estaba en Punta del Este, andaba con la Ferrari sin papeles, y entonces me llaman y me dicen: ´No salgas más porque estás en todos los canales, yo no me había dado ni cuenta´”.

“Salí a dar una vuelta y fueron 200 mil fotos desde los balcones, del costado, bocinas, me sentía Luis Miguel”, contó Laca. Pero lo más gracioso, continuó, “fue cuando cortó el semáforo. Había un señor estacionando y un trapito que le hacía señas, y el señor me señala. Entonces el trapito mira la Ferrari, me hace para que baje el vidrio, y me dice: ´¿Y la waacha?´ ¡Claro, cómo iba a andar solo en semejante auto! No podía arrancar, me dolían las costillas de reirme”.

Aunque sabía que iba a armar revuelo, Laca no creyó que sería tanto. “Yo quería demostrarle a los jóvenes que se puede haber sido pobre y comprar una Ferrari ”, destaca en la entrevista realizada por La Fábrica.

Héctor Laca empresario de Facyt 1 La Ferrari de Laca es roja; más cara, cuenta él, que la negra de Neymar.

Un estilo único

El estilo particular del empresario se deja ver también en su relación con los empleados de su empresa. “Yo soy amigo de la gente. Acá yo no soy el jefe, soy el líder. ¿Qué diferencia hay entre el jefe y el líder? El jefe dice ´vayan´, el líder dice ´vamos´. Yo voy al frente de todo y no tengo problema”.

Laca asegura que “hay algunos que están afiliados al sindicato, pero el sindicato no va nunca porque no necesitan. Yo les soluciono todos los problemas. Así tiene que ser la fábrica joven, actual. La relación con la gente tiene que ser buena”.

El empresario que proviene de familia muy humilde, arremete aún más contra las organizaciones sindicales: “Para mí el sindicato es para los vagos que lo necesitan, porque la gente que trabaja conmigo no necesita, se paga todo como corresponde. Es más, algunos están fuera de convenio para poder pagarles más, la gente que a mí me interesa”.

