Polémica en el Gran Premio de Países Bajos: así fue el toque de Antonelli que dejó afuera a Leclerc

El joven piloto de Mercedes Kimi Antonelli provocó un incidente inesperado sobre el final del Gran Premio de Países Bajos.

La maniobra de Antonelli que dejó sin carrera a Leclerc en Zandvoort.

Un momento cargado de tensión alteró este domingo el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, disputado en el circuito de Zandvoort. En la vuelta 54 de las 72 pactadas, Kimi Antonelli intentó superar a Charles Leclerc en la curva 3, pero la maniobra terminó en contacto y dejó al piloto de Ferrari contra el muro, forzando su abandono inmediato.

El accidente activó el coche de seguridad y sumó un nuevo capítulo a la 15ª fecha de la temporada, que ya venía condicionada por el clima inestable y la amplia variedad de estrategias de neumáticos. Con Oscar Piastri al mando de la clasificación provisional, la neutralización volvió a apretar al grupo de adelante y dio margen a cambios estratégicos.

El choque no solo impactó en el desarrollo de la carrera, sino que también abrió el debate sobre la agresividad de Antonelli (fue penalizado con 15 segundos) en su intento de adelantamiento. Para Ferrari, en tanto, significó otro golpe en un 2025 cargado de altibajos.

Mirá el toque de Kimi Antonelli a Charles Leclerc El accidente de Antonelli y Leclerc El accidente de Antonelli y Leclerc

Previamente, el británico Lewis Hamilton perdió el control, chocó su Ferrari y abandonó la carrera. Mal día para la escudería italiana.