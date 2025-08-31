La reacción de Franco Colapinto cuando le pidieron que cambie posiciones con Gasly

La Fórmula 1 retomó la acción tras el extenso receso de verano (europeo) y el primer desafío del último tramo del año fue el Gran Premio de Países Bajos . Durante la carrera, los Alpine mostraron cierta mejoría y una evidente paridad entre Franco Colapinto y Pierre Gasly .

Con el antecedente de las paradas eternas en Hungría, cambiar blandos por duros en la vuelta 20 fue toda una apuesta, que en principio salió bien. Sin embargo, la alegría para Colapinto duró poco ya que unas vueltas después un incidente de Hamilton obligó al ingreso del safety car.

Justo que Alpine hace una buena parada pasa esto. Tenemos una mala suerte.

Otro momento decepcionante para el argentino fue el pedido de Alpine para dejar pasar a su compañero. Tras una maniobra impecable, Colapinto logró sobrepasar al francés Pierre Gasly , quedando por delante y cómodo. Sin embargo, desde la escudería le pidieron a Franco intercambiar las posiciones.

Por radio, se escuchó al ingeniero de Colapinto Stuart Barlow: “Franco, nos gustaría intercambiar posiciones en la curva 1 por favor”. Al argentino no le gustó nada recibir la orden y de inmediato reaccionó: “Está un segundo atrás. ¿Qué querés decir? Un segundo”.

La decisión del equipo no dejó a Colapinto para nada conforme, y una vez más queda en evidencia que la estrategia de Alpine nunca es beneficiarlo.