Video: así fue la buena largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de los Países Bajos

Franco Colapinto tuvo una buen arranque en el trazado de Zandvoort y logró ganar dos posiciones al pasar a Bortoleto y a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Tras salir desde el puesto 16°, Franco Colapinto tuvo una de sus mejores largadas en su regreso a la Fórmula 1. El piloto argentino logró ganar dos posiciones en las primeras vueltas en el Gran Premio de los Países Bajos y por el momento se ubica en el puesto 14° a 1 segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Durante la largada, el Kick Sauber de Gabriel Bortoleto sufrió un pequeño inconveniente que derivó en la pérdida de cinco lugares. Eso lo aprovechó el pilarense en la primera curva del circuito de Zandvoort y lo dejó atrás para escalar al puesto 15° y ganar su primer lugar en la carrera.

No obstante, ese no fue el único adelantamiento que consiguió el ex Williams Racing, ya que en la vuelta 6 logró ganarle la posición a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. En la largada ya estuvieron a la para, pero el francés logró retener la posición y mantenerse en el puesto 14°.

No obstante, unas vueltas más adelante, con una gran maniobra por adentro en la última curva del circuito neerlandés, Colapinto superó a Pierre y logró avanzar una posición más en el Gran Premio de Países Bajos. De todas formas, en la vuelta 17, Gasly, a través de una orden de equipo, volvió a pasarlo al argentino y recuperó la posición que perdió en el comienzo de la carrera.