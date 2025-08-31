En vivo: Franco Colapinto se ubica P15 en el Gran Premio de Países Bajos

¡PUROS CHISPAZOSSSSS! Leclerc y Russell en un espectacular mano a mano, entre un Ferrari y un Mercedes durante el #DutchGP . Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0b0EaSQYwc

El británico Lewis Hamilton perdió el control, chocó su Ferrari y abandonó la carrera en Zandvoort.

El equipo de Alpine le avisó por radio a Franco Colapinto que intercambiara puestos con Pierre Gasly y el argentino aceptó.

El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar neumáticos y cayó al puesto 19.

Colapinto subió dos puestos y llego a estar 14

El argentino pudo sumar dos puestos tras la largada y quedó 14°.

La gran largada de Franco Colapinto en Países Bajos

Tremenda largada de Verstappen

El neerlandés se adelantó a Lando Norris con una maniobra arriesgada y casi pierde el auto.

f1 largada Tras el receso de verano, la F1 volvió a la acción. X F1

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos, en la vuelta de la Fórmula 1 tras el receso de verano. Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el oriundo de Pilar no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.

Colapinto cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al pilarense al decimosexto lugar.

El que se quedó con la pole position fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que largará primero este domingo la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos.

Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Así largan en el Gran Premio de Países Bajos