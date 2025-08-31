En vivo: Franco Colapinto se ubica P15 en el Gran Premio de Países Bajos
Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris largan por delante, mientras que Franco Colapinto lo hace en el pelotón de atrás.
10:47 - Mano a mano entre Leclerc y Russell
10:39 - Hamilton, afuera
El británico Lewis Hamilton perdió el control, chocó su Ferrari y abandonó la carrera en Zandvoort.
Te Podría Interesar
10:34 - Colapinto relegó puestos por pedido de Alpine
El equipo de Alpine le avisó por radio a Franco Colapinto que intercambiara puestos con Pierre Gasly y el argentino aceptó.
10:31 - Colapainto ingresó a boxes y quedó 19°
El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar neumáticos y cayó al puesto 19.
Colapinto subió dos puestos y llego a estar 14
El argentino pudo sumar dos puestos tras la largada y quedó 14°.
Tremenda largada de Verstappen
El neerlandés se adelantó a Lando Norris con una maniobra arriesgada y casi pierde el auto.
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos, en la vuelta de la Fórmula 1 tras el receso de verano. Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el oriundo de Pilar no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.
Colapinto cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al pilarense al decimosexto lugar.
El que se quedó con la pole position fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que largará primero este domingo la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos.
Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.