Franco Colapinto largará desde el puesto 16° en el GP de Países Bajos y la pole fue para Oscar Piastri

Franco Colapinto, piloto de Alpine, largará en la posición 16° el domingo. Por su parte, el de McLaren se quedó con la pole position en Zandvoort.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará desde el puesto 16° en el GP de Países Bajos. Foto: @AlpineF1Team

El piloto argentino, Franco Colapinto, mejoró claramente su ritmo en relación a la última sesión de entrenamientos libres, en la cual finalizó en el puesto 20°, pero esta leve mejor que tuvo no le alcanzó para pasar a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos y quedó en uno de los lugares del fondo de la parrilla de cara a la carrera de este domingo (10:00 hora de Argentina).

El argentino quedó en el puesto 16° por delante de Nico Hulkeberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Lance Stroll y tendrá que batallar para ir en busca de sus primeros puntos con Alpine en lo que va de la temporada 2025 de la Fórmula 1 tras el flojo rendimiento en el GP de Hungría (terminó 19°).

La vuelta de Franco Colapinto que lo dejó a milésimas de entrar a la Q2

La vuelta rápida de Franco Colapinto en la qualy del GP de Países Bajos

(Créditos: F1 TV)

La pole position fue para el el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien sobre el cierre de la Q3 metió un tiempazo (1:08.662) con neumáticos blandos, superó a Lando Norris, que saldrá segundo, y Max Verstappen, que completó el podio, y largará en el primer lugar este domingo en el mítico trazado de Zandvoort. Por su parte, Isack Hadjar fue la gran sorpresa y terminó en el cuarto lugar.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Países Bajos

Oscar Piastri se quedó con la pole position en Zandvoort

El australiano de McLaren sigue arrasando en Zandvoort y con un tiempo de 1:08.662 le ganó la pulseada a su compañero de equipo, Lando Norris, que saldrá en la segunda posición de la parrilla. Por su parte, el tetracampeón del mundo y local en esta carrera, Max Verstappen, completó el podio y detrás de el estará Isack Hadjar de Racing Bulls.

Final de la Q2: Gasly, compañero de Colapinto, eliminado

Se terminó la Q2 y ya hay cinco nuevos eliminados. Alexander Albon, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, largará P14, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli fueron los que no pudieron avanzar al top 10.

1.10:204 el tiempo de Franco Colapinto en su mejor vuelta en la qualy

De las dos vueltas rápidas que marcó el piloto argentino, su mejor tiempo fue de 1:10.204 (en la segunda) y se quedó a tan solo 0.67 de Gabriel Bortoleto, el último que ingresó a la Q2. A su vez, el pilarense tuvo una diferencia de 0.766 con Oscar Piastri, el líder de la sesión.

Lance Stroll otra vez chocó en Países Bajos

El piloto canadiense de Aston Martin tuvo un fuerte choque durante el final de la Q1 que derivó en su eliminación y de esta manera, largará en la última posición en el GP de los Países Bajos.

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de los Países Bajos

El piloto argentino se mantuvo en el puesto 15° durante la gran parte de la Q1, pero Yuki Tsunoda lo desplazó en el último segundo y lo eliminó en la primera sesión de la clasificación. De esta manera, el piloto argentino largará desde el puesto 16° en la carrera de este domingo a las 10 (hora de Argentina). Además, junto a él también quedaron afuera Hulkenberg, Ocon, Bearman y Lance Stroll.

