Colapinto terminó en el puesto 20° en la FP3 del GP de Países Bajos y Lando Norris sigue dominando a placer

Comenzó un nuevo día para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Luego de un viernes de reconocimiento a la pista y en el cual mostró su mejor rendimiento en su regreso a la Máxima tras finalizar P18 y P9 respectivamente , el pilarense salió a la pista para ultimar detalles en la práctica 3 del GP de Países Bajos.

Ahora, en la previa de la clasificación (11:00 hora de Argentina), el piloto de Alpine bajó su rendimiento con respecto a la última sesión de entrenamientos libres y consiguió un flojo resultado al finalizar en el puesto 20°. Además, no salió a dar muchas vueltas en esta tercera práctica en Zandvoort.

Franco Colapinto y su vuelta rápida en la FP3 del GP de Países Bajos

Por su parte, McLaren sigue dominando a placer de la mano de Lando Norris, quien terminó nuevamente en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la tercera práctica libre (1:09.972). El podio lo completaron su compañero de equipo, Oscar Piastri, y el Mercedes de George Russell.

Ahora, a partir de las 11 (hora de Argentina) se disputará la clasificación en la que todos los pilotos intentarán marcar sus mejores tiempos para salir lo más adelante posible en la carrera del domingo (10:00 hora de Argentina) del GP de Países Bajos.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 del GP de Países Bajos

Se acabó la FP3 del GP de Países Bajos: Colapinto P20

En una sesión de entrenamientos con pocos tiempos marcados, el pilarense bajó su rendimiento con respecto al viernes y con su tiempo de 1:11:166, el número 43 finalizó en el puesto 20° y ahora buscará tener su mejor performance en la qualy (11:00 hora de Argentina).

ARRANCÓ EL SÁBADO DE ACCIÓN EN PAÍSES BAJOS



Dominio total de McLaren: Norris y Piastri, los más rápidos en la FP3



Gasly fue 19 y Colapinto 20: Alpine necesita una buena clasificación



#DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Colapinto mejoró su tiempo, pero no pudo salir del fondo

En su tercer y último intento de marcar un tiempo rápido, el pilarense tuvo una leve mejoría, pero no le alcanzó para salir del fondo (se ubicó P20). El argentino marcó un tiempo de 1:11.166 y es probable que no salga a dar otra vuelta en lo que queda de FP3.

Colapinto sigue en los boxes esperando a salir a dar una última vuelta

El argentino se encuentra en los pits analizando la situación y viendo el tiempo del resto de los pilotos. A falta de 11 minutos para el final de la sesión, se espera que salga a dar una última vuelta rápida previo a la qualy.

FP3 - 28/60 MINS



The team is making good progress, ticking things off the run plan



Current positions, both on Hards

COL - P18

GAS - P19 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025

Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida

El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Zandvoort y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:12:422 y pudo haber sido mejor sino hubiera sufrido un pequeño despiste en la última curva.

Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP3

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los McLaren, los Aston Martin y los Kick Sauber, y también marcó el primer tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres en Países Bajos. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:13:374 con gomas duras y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.