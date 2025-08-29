Tras las duras críticas de Briatore, James Vowles defendió a Colapinto: "Cuando la presión no está, puedes..."

Franco Colapinto no está teniendo un gran año en Alpine. Sus rendimientos no eran los que se esperaba en la previa y ha tenido que luchar más contra su propia monoplaza que contra los otros corredores. En medio de este complicado panorama y la incógnita por su futuro, este viernes recibió duras críticas de Flavio Briatore.

"Había demasiada presión sobre este piloto, sobre un piloto joven. (...) No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto es muy difícil lidiar con este coche. (...) Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más. Al final, lo importante es el resultado", declaró el italiano en conferencia de prensa.

James Vowles defendió a Colapinto de las críticas de Briatore James Vowles defendió a Colapinto de las críticas de Briatore

Tras estos fuertes dichos, que generaron mucho impacto en el mundo del automovilismo, quien salió en defensa del pilarense fue su exjefe en Williams, James Vowles: "Cuando la presión no está, puedes sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga un impacto", sostuvo el británico en diálogo con el canal oficial de la FIA.

"Un buen ejemplo fue la primera vez que puse a Colapinto en Silverstone (2024). Él pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje antes fue: 'No tiene nada que ver con los tiempos de vuelta, se trata de que te relajes y disfrutes del momento porque quizá nunca vuelva a repetirse'. Y tuvo una actuación sobresaliente", detalló a continuación.