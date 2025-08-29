Franco Colapinto probó el monoplaza de Alpine de la temporada 2026: qué dijo sobre los avances

Franco Colapinto tuvo la posibilidad de probar el nuevo auto de la escudería francesa de la temporada 2026 y habló al respecto.

Franco Colapinto tiene la mente puesta en lo que serán las últimas 10 carreras (Países Bajos, Monza, Singapur, Bakú, Las Vegas, Austin, México, Brasil, Qatar y Abu Dabi) de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Luego de un flojo comienzo de año en el cual no pudo sumar puntos y su mejor resultado fue un P13 en Canadá y Mónaco, el piloto argentino buscará dejar atrás la mala imagen y tener un buen cierre de año junto a Alpine.

Por su parte, la escudería francesa también sigue trabajando para mejorar su rendimiento en esta última parte de la temporada, ya que se encuentran en el último lugar de la tabla en el campeonato de constructores con 20 unidades (todas conseguidas por Pierre Gasly).

Sin embargo, Alpine también ya comenzó a hacer avances de cara al 2026. Tal es así, que el nuevo monoplaza que utilizará el equipo con sede en Enstone ya está en el simulador y Franco Colapinto tuvo la oportunidad de subirse y probarlo, según informó el periodista Jorge Peiró en diálogo con Carburando Radio.

Colapinto FP1 Países Bajos Franco Colapinto se subió al monoplaza de Alpine de 2026. Foto: @Alpine

Franco Colapinto aseguró que estuvo trabajando con el monoplaza de Alpine de 2026 Por su parte, el pilarense de 22 años comentó que ya estuvo trabajando con monoplaza de la próxima temporada de la F1: “Desde el inicio de la temporada, he estado trabajando duro para hacer el mejor progreso posible en 2026 y tratar de entender el coche y dónde podemos mejorar“, sentenció.