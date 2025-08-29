El gran cambio físico de Franco Colapinto para el GP de Países Bajos y el motivo

Este viernes a las 7:30 (hora de Argentina), Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine tras tres semanas de vacaciones por el parón veraniego de la Fórmula 1 y disputará la primera sesión de entrenamientos del GP de Países Bajos en el trazado de Zandvoort.

En la previa a su vuelta a la Máxima, el pilarense de 22 años estuvo entrenando durante sus vacaciones y nunca tuvo un descanso, a tal punto que su cuello quedó más robusto y grande e impresionó a todos los fanáticos.

Incluso, hace unos días publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se lo vio haciendo ejercicios en esa zona durante su estadía en España y lo acompañó con la siguiente frase: “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. Que empiecen las carreras. Dale, locoooo”, escribió.

BOEEE ¿ASÍ ESTÁ FRANCO, CHICOS? En pleno receso de la F1, Franco Colapinto sorprendió con un video de su exigente entrenamiento de cuello, clave para soportar la fuerza G de los monoplazas. "Que empiecen las carreras, dale locoooo", escribió. pic.twitter.com/mC1usadCZU

El motivo por el cual entrena esa zona del cuerpo constantemente se debe a que busca fortalecer esa parte por las fuerzas G que provocan las curvas en velocidad, aceleraciones y desaceleraciones propias del automovilismo y sobre todo en los trazados de la Fórmula 1 .

image El cuello fortalecido de Franco Colapinto tras sus entrenamientos.

De cara a este fin de semana, Franco Colapinto afrontará el GP de Países Bajos, un circuito que será nuevo para él y en el que buscará dejar atrás los malos rendimientos de la primera parte de la temporada e intentará sumar sus primeros puntos con Alpine, ya que hasta el momento el único de los dos pilotos que le dio buenos resultados a la escudería fue su compañero de equipo de Pierre Gasly, quien habló con los medios y bajó las expectativas antes del inicio de la actividad en Zandvoort.

“Sin duda, aprovechamos todo en las carreras en las que sumamos, pero no es el nivel al que estamos acostumbrados. Tenemos que aceptar que, a veces, nuestro mejor esfuerzo será suficiente para quedar en el 15° o 16° puesto”, aseguró el responsable de los 20 puntos que acumula el equipo.