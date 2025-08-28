El duro pronóstico de Gasly, compañero de Colapinto, para el Gran Premio de Países Bajos: "Tenemos que aceptar que..."

El francés, compañero de Franco Colapinto, reconoció que sin lluvia será casi imposible que Alpine sume puntos en el Gran Premio de Países Bajos.

Gasly fue lapidario sobre Alpine y la esperanza pasa por la lluvia en Zandvoort.

Alpine atraviesa un año para el olvido en la Fórmula 1 y la necesidad de sumar puntos es cada vez más urgente. En la previa del Gran Premio de Países Bajos, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, no escondió la realidad y fue tajante: considera casi imposible entrar en el top 10 con el auto actual.

“Sin duda, aprovechamos todo en las carreras en las que sumamos, pero no es el nivel al que estamos acostumbrados. Tenemos que aceptar que, a veces, nuestro mejor esfuerzo será suficiente para quedar en el 15° o 16° puesto”, reconoció el piloto en conferencia de prensa, dejando en claro el complicado momento de la escudería.

La lapidaria confesión de Pierre Gasly que hace ruido en Alpine

El galo, sin embargo, dejó una puerta abierta: la lluvia. “Depende mucho de si el clima es bueno para nuestro coche. En Silverstone, con pista seca, no habríamos conseguido el resultado que logramos con lluvia. Tenemos que estar atentos a eso. En Spa, defendí el lugar lo mejor posible. Tenemos que sacar el máximo partido de cada situación”, explicó.

Los números que preocupan Gasly fue el único capaz de sumar en lo que va del año: lo hizo en Bahrein (6°), España (4°), Gran Bretaña (8°) y Bélgica (2°), alcanzando los 20 puntos que mantiene Alpine en la tabla. Ni Jack Doohan en su oportunidad ni Colapinto en sus primeras carreras pudieron sumar, lo que agrava aún más la situación.