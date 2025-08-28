Zandvoort bajo agua: qué puede pasar con la carrera de la Fórmula 1 del domingo
El circuito de Zandvoort sufrió fuertes lluvias este jueves y el clima seguirá inestable durante el fin de semana.
El regreso de la Fórmula 1 tras el parate veraniego europeo llega con un condimento extra: el clima. El Gran Premio de Países Bajos, previsto para este fin de semana en el tradicional circuito de Zandvoort, comenzó con un escenario complicado debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona.
Las imágenes difundidas este jueves muestran caminos internos del predio con acumulación de agua y accesos dificultosos para equipos, prensa y público. En algunos sectores, incluso, fue necesario trasladarse en vehículos debido a la imposibilidad de circular a pie. Sin embargo, pese a las condiciones adversas, los organizadores mantienen la confianza en que la carrera podrá desarrollarse con normalidad el domingo.
Mirá las imágenes de Zandvoort
Gran Premio de Países Bajos: cómo estará el tiempo
El servicio meteorológico local había anticipado la llegada de un frente de tormenta sobre la costa neerlandesa, y las previsiones indican que las precipitaciones se extenderán a lo largo de todo el fin de semana. A la lluvia se suma la presencia de vientos intensos, lo que añade un desafío extra para la logística del evento y para los propios equipos que trabajan en el montaje de la actividad en pista.
No obstante, el panorama del domingo resulta menos preocupante. Aunque se esperan ráfagas moderadas y un cielo mayormente nublado, las chances de lluvia disminuyen, lo que permitiría disputar la competencia en condiciones aptas. En la Fórmula 1, este tipo de escenarios es habitual y suele gestionarse con protocolos de seguridad y neumáticos adaptados a pista húmeda.
¿Es común que llueva en Zandvoort?
El trazado neerlandés está emplazado junto al Mar del Norte y eso lo convierte en un punto especialmente expuesto a cambios repentinos del tiempo. Con un clima oceánico característico, las lluvias son frecuentes durante todo el año y el viento suele ser un factor determinante. Para los equipos, esto significa ajustes permanentes en las estrategias de clasificación y carrera.
El pronóstico día por día
- Viernes 29 de agosto: prácticas con tiempo nublado y precipitaciones intermitentes de entre 5 y 15 mm. Temperaturas de 16 a 20 °C y 80% de probabilidad de lluvia.
- Sábado 30 de agosto: tercera práctica y clasificación bajo un nuevo frente de inestabilidad. Se esperan chubascos, viento del sur y máximas de 18 °C.
- Domingo 31 de agosto: la carrera largará a las 10 (hora argentina) con cielo mayormente cubierto, viento moderado y una máxima cercana a los 19 °C. El riesgo de lluvias persiste, aunque no con la misma intensidad de los días previos.
Con este contexto, la Fórmula 1 se prepara para un fin de semana de acción condicionado por el clima, pero todo indica que el Gran Premio de Países Bajos podrá disputarse sin mayores inconvenientes.