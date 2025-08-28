Zandvoort bajo agua: qué puede pasar con la carrera de la Fórmula 1 del domingo

El circuito de Zandvoort sufrió fuertes lluvias este jueves y el clima seguirá inestable durante el fin de semana.

El regreso de la Fórmula 1 tras el parate veraniego europeo llega con un condimento extra: el clima. El Gran Premio de Países Bajos, previsto para este fin de semana en el tradicional circuito de Zandvoort, comenzó con un escenario complicado debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona.

Las imágenes difundidas este jueves muestran caminos internos del predio con acumulación de agua y accesos dificultosos para equipos, prensa y público. En algunos sectores, incluso, fue necesario trasladarse en vehículos debido a la imposibilidad de circular a pie. Sin embargo, pese a las condiciones adversas, los organizadores mantienen la confianza en que la carrera podrá desarrollarse con normalidad el domingo.

Mirá las imágenes de Zandvoort Tormentas en Zandvoort en la previa del GP de Países Bajos Tormentas en Zandvoort en la previa del GP de Países Bajos

Gran Premio de Países Bajos: cómo estará el tiempo El servicio meteorológico local había anticipado la llegada de un frente de tormenta sobre la costa neerlandesa, y las previsiones indican que las precipitaciones se extenderán a lo largo de todo el fin de semana. A la lluvia se suma la presencia de vientos intensos, lo que añade un desafío extra para la logística del evento y para los propios equipos que trabajan en el montaje de la actividad en pista.

No obstante, el panorama del domingo resulta menos preocupante. Aunque se esperan ráfagas moderadas y un cielo mayormente nublado, las chances de lluvia disminuyen, lo que permitiría disputar la competencia en condiciones aptas. En la Fórmula 1, este tipo de escenarios es habitual y suele gestionarse con protocolos de seguridad y neumáticos adaptados a pista húmeda.