Fue dado de alta el hincha de la Universidad de Chile que cayó al vacío en los incidentes en Independiente

Gonzalo Alfaro, el simpatizante de la Universidad de Chile que cayó de la tribuna en Avellaneda al ser arrinconado por barras del Rojo, recibió el alta médica y ya tramita su vuelta al país trasandino.

El hincha de la U que fue obligado a saltar de la tribuna Sur Alta ya recibió el alta médica del hospital Fiorito.

A ocho días de los lamentables hechos de violencia en Avellaneda, donde la serie entre Independiente y Universidad de Chile quedó cancelada por los incidentes entre las hinchadas, se conoció una noticia que mantenía expectante y muy preocupado al fútbol sudamericano: el simpatizante chileno que luchaba por su vida tras ser obligado a tirarse de la tribuna recibió el alta médica.

El hincha de la Universidad de Chile que luchaba por su vida fue dado de alta Hablamos de Gonzalo Alfaro, el simpatizante de la U que cayó al vacío desde la Sur Alta del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en medio del brutal ataque de los barras del Rojo al sector visitante. Luego del incidente, debió ser intervenido neuro quirúrgicamente por un traumatismo de cráneo y permaneció por varios días en terapia intensiva, pero evolucionó favorablemente y este jueves fue dado de alta del hospital Fiorito.

Cae al vacío el hincha de la U de Chile en incidentes con Independiente

Unas horas atrás, los familiares de Alfaro habían viralizado un audio de él agradeciéndoles a las personas que se preocuparon y siguieron de cerca su recuperación: "Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo de Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por todas las personas que se han dado el tiempo para preguntar cómo estoy”, comenzó.

“Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien. Próximamente yo estaré en Chile para estar con mi gente, mi familia, mis tres hijas, mis tías, mis papás, mis primos y todos los que han estado apoyándome en todo el momento. De todo corazón, les mando este mensaje. Muchas gracias por el apoyo y toda la compasión que han tenido conmigo", cerró el hincha chileno en un mensaje conmovedor.