Gorosito, DT de Alianza Lima, sin filtro sobre el fallo de Conmebol que desea para Independiente-U. de Chile: "Dios quiera que nos..."
Néstor Gorosito se refirió a los incidentes que obligaron a suspender Independiente-Universidad de Chile y dejó una confesión que ilusiona a los peruanos.
La barbarie vivida en Avellaneda durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana obligó a suspender el partido definitivo por los cuartos de final. Piedras, butacas volando, heridos y escenas de violencia incontrolable hicieron que el árbitro pusiera punto final. Ahora, la Conmebol tiene la última palabra sobre quién avanzará en la competición.
A la espera de esa resolución se encuentra Alianza Lima, que debe enfrentar al ganador de la serie. Su entrenador, Néstor Gorosito, habló con ESPN y no ocultó la ansiedad: "Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación y por la ansiedad de uno de estudiar al rival. La intranquilidad está en que pase uno y se juegue a puertas cerradas, porque la gente de Alianza no tiene la culpa de no poder ir. No tenemos nada que ver", lanzó.
Néstor Gorosito pidió un castigo ejemplar de la Conmebol
El DT argentino exigió un castigo fuerte tras los graves incidentes: "Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero esto pasa en todos lados. A mí me pasó en Brasil con Tigre, también a Godoy Cruz hace poco. Le pasa a todos", recordó.
¿Clasificación directa a semifinales?
El escenario más extremo que se analiza es la expulsión de Independiente y la Universidad de Chile, lo que llevaría a Alianza Lima directamente a las semifinales. Lejos de esconderse, Gorosito se ilusiona: "Dios quiera que nos metan directamente en semifinales. Si pasamos directo a semis, mejor. Sería muy lindo decirte que prefiero jugar, pero no te voy a mentir", confesó con sinceridad.
Finalmente, Pipo destacó el impacto positivo que tendría para el club: "Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó más de 20 millones en recaudación y premios. Al club le viene extraordinario, no solo en lo deportivo sino también en lo económico", cerró el DT.