Tras la salida de Saracchi, otro futbolista se va de Boca: US$ 5.000.000 por el 80% de su pase

Luego de dar a préstamo a Marcelo Saracchi al Celtic, Boca cerró la transferencia de un mediocampista sin lugar en la consideración del cuerpo técnico.

Boca Juniors continúa moviéndose en el mercado de pases que finaliza el 31 de agosto. Primero concretó la salida de Marcelo Saracchi, quien jugará a préstamo por un año en el Celtic de Escocia. La operación se cerró con un cargo de 100 mil dólares y sin opción de compra.

El defensor uruguayo no era considerado por Miguel Ángel Russo para la segunda parte de la temporada. Su último encuentro con la camiseta azul y oro había sido frente al Bayern Múnich en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes.

Tras una fallida posibilidad de llegar a Independiente, apareció el interés del Celtic y Saracchi viajó a Escocia para sumarse a The Bhoys.

Vicente Taborda, rumbo al Panathinaikos En paralelo, este jueves Boca cerró la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia. El mediocampista de 24 años tuvo un gran rendimiento en Platense, donde fue campeón en el primer semestre. Ese desempeño despertó el interés del club europeo, que presentó una oferta de US$ 5.000.000 por el 80% de su pase. Platense también recibirá dinero, ya que además de contar con los derechos federativos porque estaba a préstamo en el club de Saavedra, poseía el 10% de su ficha.

taborda platense Boca negocia la transferencia de Vicente Taborda a Grecia. Instagram @taborda.vicente