Los dos jugadores de Boca que tienen las valijas listas para mudarse al fútbol europeo

Mientras Boca disfruta del envión anímico, dos futbolistas que no forman parte del plantel profesional están cerca de cerrar su salida al viejo continente.

El triunfo 2-0 frente a Banfield le dio aire a Boca, que consiguió su primera racha positiva en lo que va del semestre. Sin embargo, el foco también está puesto en el mercado de pases, donde el club se prepara para desprenderse de dos jugadores que no entran en los planes de Miguel Ángel Russo.

Se trata de Marcelo Saracchi y Vicente Taborda, cuyos destinos parecen estar definidos. El lateral uruguayo, marginado del plantel hace semanas, está a punto de convertirse en refuerzo del Celtic de Escocia. El acuerdo sería a préstamo por un año, con cargo y opción de compra, lo que le permitirá al Xeneize liberar un cupo de extranjero.

Marcelo Saracchi y Vicente Taborda, a un paso de seguir en Europa Saracchi.JPG Fotobaires En el caso de Taborda, la situación es distinta. El Panathinaikos de Grecia presentó una oferta de 4,5 millones de euros por el 80% de su pase, quedando Boca con un 20% de una futura venta. Además, Platense -donde el volante jugaba a préstamo- recibiría un 10% de la transferencia como parte del acuerdo.

Desde la dirigencia ven con buenos ojos ambas operaciones: la de Saracchi por la chance de abrir espacio en el plantel y la de Taborda porque le garantiza al club ingresos importantes. Así, tras la salida de Marcos Rojo a Racing, el Xeneize encara el cierre del mercado europeo con la certeza de que al menos dos nombres más dirán adiós.