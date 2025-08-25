El Pastor Giménez se adjudicó el fin de la "maldición" de Boca y explicó qué hizo: "Entré a la cancha para..."

Un día antes del partido ante Independiente Rivadavia, el Pastor Giménez bendijo la Bombonera y Boca cortó con la peor racha de su historia.

El Pastor Giménez asegura que visitó la Bombonera antes del 3-0 a Independiente Rivadavia y se adjudicó la levantada de Boca.

Después de atravesar la peor racha de su historia con 12 partidos sin ganar, Boca se sacó una mochila pesada en Mendoza ante Independiente Rivadavia y este domingo revalidó su levantada con un 2-0 frente a Banfield en la Bombonera. Muchos -por no decir casi todos- podrán pensar que la crisis en la que se vio envuelto el Xeneize se debe a simple rachas futbolísticas, pero otros se jactan de "ayudas divinas", como es el caso del Pastor Giménez.

Antes del partido contra la Lepra mendocina, el reconocido telepredicador visitó el Templo con intenciones de "bendecir y cortar toda maldición" que esté atrás de Boca tras cuatro meses sin triunfos. Lo cierto es que, desde ese momento, todo es color de rosas para el equipo de Miguel Ángel Russo: seis de seis en el torneo Clausura, cinco goles a favor y ninguno en contra.

La publicación del Pastor Giménez, adjudicándose el fin de la "maldición" de Boca Así lo contó el propio Pastor en su cuenta de Facebook, donde subió un book de fotos dentro de la Bombonera: "Me hice de Boca por 30 minutos y entré a la cancha de Boca el sábado 16 a las 16 horas para bendecir y cortar toda maldición. Bendecimos a todo el barrio de La Boca por completo", relató Giménez en el posteo que publicó a las 22:37 horas del domingo 17 de agosto, justo después de que Boca venciera por 3-0 a Independiente Rivadavia.

La publicación del Pastor Giménez el 16 de agosto en la Bombonera. La publicación del Pastor Giménez del 17 de agosto, justo después del 3-0 de Boca a Independiente Rivadavia: él asegura que un día antes había visitado la Bombonera. El Xeneize cortó una racha histórica de 12 partidos sin triunfos. Con ese triunfo en el Malvinas Argentina de Mendoza el Xeneize rompió la racha histórica de 12 partidos sin triunfos. Para colmo, Boca volvió a sumar nuevamente de a tres ante Banfield el domingo 24 y muchos fanáticos empezaron a ligar el triunfo a la visita del Pastor.