Ya hace historia: el récord que rompió Franco Mastantuono en su debut como titular en Real Madrid
En su segundo partido en el Real Madrid desde su llegada, Franco Mastantuono fue desde el arranque en la victoria ante Real Oviedo y logró una impactante marca.
Franco Mastantuono fue presentado hace 10 días como flamante refuerzo de Real Madrid y ese tiempo le bastó romper su primer récord con la Casa Blanca. En su segundo partido con la camiseta del equipo de Xabi Alonso, la joya ex River tuvo su primera titularidad en la goleada 3-0 frente al Real Oviedo y batió una impactante marca en la institución.
El primer récord que se anotó Franco Mastantuono en el Real Madrid
El argentino jugó 62 minutos en la visita al conjunto recién ascendido a La Liga de España y luego fue reemplazado por Brahim Díaz. Al ser parte del 11 inicial, se marcó un hito histórico: se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido del campeonato local con la camiseta del Merengue en los últimos 20 años.
El récord lo ostentaba el brasileño Endrick, quien la temporada fue desde el arranque en el partido por la fecha 33 ante el Getafe. Sin embargo, Mastantuono lo hizo con 18 años y 10 días, a diferencia del delantero ex Palmeiras que, a esa altura, ya estaba por cumplir los 19.
Además, en su estreno absoluto con el Real Madrid ante Osasuna, el jugador que fue citado por Lionel Scaloni en la fecha FIFA de junio se metió en el podio de otra marca envidiable: se metió en el podio de los futbolistas extranjeros más chicos en jugar en la historia del equipo español, solo superado por el noruego Martin Ødegaard y el camerunés Samuel Eto'o.
Los elogios de Xabi Alonso tras su primera titularidad
Tras el duelo ante Real Ovideo, Xabi Alonso volvió a hablar de Franco Mastantuono y explicó su titularidad: "Yo creo que nos va a dar mucho, a corto, a medio y a largo plazo, porque es muy joven. Estoy contento de que esté con nosotros, tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo”, expresó el DT. ¿Lo mantendrá entre los 11 a partir de ahora? Veremos...