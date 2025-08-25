Ya hace historia: el récord que rompió Franco Mastantuono en su debut como titular en Real Madrid

En su segundo partido en el Real Madrid desde su llegada, Franco Mastantuono fue desde el arranque en la victoria ante Real Oviedo y logró una impactante marca.

Franco Mastantuono fue titular por primera vez en la visita del Merengue al Real Oviedo y ya se anotó un hito histórico.

Franco Mastantuono fue presentado hace 10 días como flamante refuerzo de Real Madrid y ese tiempo le bastó romper su primer récord con la Casa Blanca. En su segundo partido con la camiseta del equipo de Xabi Alonso, la joya ex River tuvo su primera titularidad en la goleada 3-0 frente al Real Oviedo y batió una impactante marca en la institución.

El primer récord que se anotó Franco Mastantuono en el Real Madrid El argentino jugó 62 minutos en la visita al conjunto recién ascendido a La Liga de España y luego fue reemplazado por Brahim Díaz. Al ser parte del 11 inicial, se marcó un hito histórico: se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido del campeonato local con la camiseta del Merengue en los últimos 20 años.

El récord lo ostentaba el brasileño Endrick, quien la temporada fue desde el arranque en el partido por la fecha 33 ante el Getafe. Sin embargo, Mastantuono lo hizo con 18 años y 10 días, a diferencia del delantero ex Palmeiras que, a esa altura, ya estaba por cumplir los 19.

Franco Mastantuono cayó en el área y pidió penal en una jugada durante el primer tiempo, pero no se lo concedieron. Franco Mastantuono cayó en el área y pidió penal en una jugada durante el primer tiempo, pero no se lo concedieron. EFE Además, en su estreno absoluto con el Real Madrid ante Osasuna, el jugador que fue citado por Lionel Scaloni en la fecha FIFA de junio se metió en el podio de otra marca envidiable: se metió en el podio de los futbolistas extranjeros más chicos en jugar en la historia del equipo español, solo superado por el noruego Martin Ødegaard y el camerunés Samuel Eto'o.