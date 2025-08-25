Ojo, River: Palmeiras cerró un tremendo refuerzo por US$ 11.700.000 para los cuartos de la Libertadores

Palmeiras acordó la llegada de un volante que viene de ser figura con su equipo en la Premier League inglesa durante las últimas temporadas.

A River Plate le costó más de lo que se esperaba, pero logró vencer en los penales a Libertad y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Ahora, en esta instancia, le tocará enfrentar al que quizás sea el mejor equipo del continente en la actualidad y los últimos años: el Palmeiras de Abel Ferreira.

El Verdao viene de superar la fase de grupos con puntaje ideal y pasó sobrado los octavos ante Universitario de Perú. En el medio, tuvo una gran participación en el Mundial de Clubes, metiéndose entre los 8 mejores del certamen y quedando eliminado nada menos que contra el Chelsea, a la postre campeón. Y como si no fuera suficiente con su poderío, en la últimas horas sumó un refuerzo de lujo.

Palmeiras contrató a Andreas Pereira Andreas Pereira Andreas Pereira, futbolista brasileño del Fulham, será refuerzo de Palmeiras. @FulhamFC Se trata de Andreas Pereira, volante de 29 años que desde 2022 se desempeña en el Fulham de Inglaterra. El elenco paulista acordó su llegada por unos 10 millones de euros (US$ 11.700.000 a cambio actual) y firmaría un contrato a largo plazo, aunque de momento los plazos no se dieron a conocer públicamente.

Hijo del exfutbolista brasileño Marcos Pereira, nació en Bélgica el 1 de enero de 1996. Se formó en las inferiores del PSV de Países Bajos y las terminó el Manchester United. Además, en 2018 tuvo su estreno con la Selección de Brasil y formó parte de la convocatoria en la Copa América 2024. La última temporada jugó 37 partidos entre la Premier League y la FA Cup, con 2 goles convertidos y 7 asistencias.