El arquero de Palmeiras palpitó el cruce frente a River en la Copa Libertadores: "Tengo la certeza de que..."

Weverton, arquero de Palmeiras, habló tras eliminar a Universitario y le preguntaron sobre el Millonario, su próximo rival en la Copa Libertadores.

El pasado jueves por la noche se definieron los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores. El River de Marcelo Gallardo sufrió definieron más, pero se impuso en los penales a Libertad de Paraguay y se medirá en la siguiente instancia con el temible Palmeiras de Abel Ferreira, que tras el 4-0 en la ida, bajó un pie del acelerador y empató sin goles ante Universitario de Perú en el Allianz Parque.

Ahora, ambos equipos se volverán a ver las caras tras aquella recordad semifinal en 2020. A falta de que Conmebol oficialice este viernes las fechas exactas, ya está definido que la ida se jugará entre el 16 y 18 de septiembre en Núñez, mientras que la revancha será la semana siguiente en San Pablo.

El arquero de Palmeiras ya palpitó el duelo ante River De cara ese partido, Weverton, arquero del Verdao y de la Selección de Brasil, palpitó lo que será el choque de campeones de América por los cuartos del certamen continental: “Sabemos de la fuerza de River, como River sabe de la fuerza de Palmeiras. Tengo la certeza de que serán dos grandes partidos“, sentenció. A su vez, cuando le pidieron que defina en una palabra al equipo de Gallardo, no dudó y lanzó: “Durísimo. Tiene mucha tradición en esta competencia, así como también Palmeiras”.

Por otra parte, el arquero del Palmeiras recordó lo que fue aquel mano a mano en las semifinales de la Copa Libertadores 2020 que terminó con el Verdao en la final y posteriormente gritando campeón por segunda vez en su historia: "Creo que nos enfrentaremos en una situación un poco diferente a la que vivimos: hicimos un gran partido en la ida y en la vuelta sufrimos bastante. Un encuentro que quedó marcado en la memoria de todo hincha palmeirense, pero que al final tuvo lo más importante, que fue el título", mencionó.