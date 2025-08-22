¿Christian Horner a Alpine? Según Ralf Schumacher, "la era Briatore terminó"

El futuro de Christian Horner , tras su sorpresiva salida de Red Bull Racing luego de más de dos décadas al frente del equipo y con un palmarés envidiable, se convirtió en uno de los temas más rumoreados dentro del paddock de la Fórmula 1 .

Aunque el británico guarda silencio sobre sus próximos pasos, nombres de peso como Ralf Schumacher y Karun Chandhok comenzaron a esbozar posibles escenarios, y Alpine aparece como un destino con cada vez más fuerza.

Ralf Schumacher, expiloto de F1 y actual comentarista, destacó la relevancia de figuras con conocimientos técnicos para liderar un equipo en esta nueva etapa de la categoría. “Creo que la era de personalidades como Flavio Briatore ya terminó. Hoy se necesitan líderes con una base técnica sólida, como Horner . Flavio puede ser útil como organizador o como cara visible hacia el exterior”, señaló.

Sus palabras remarcan la diferencia entre el papel simbólico que cumple Briatore en Alpine desde 2024 y el tipo de liderazgo que podría aportar Horner .

El regreso de Briatore al Gran Circo se dio 15 años después del polémico Crashgate, aunque su influencia actual se concentra más en la imagen y el networking que en los aspectos deportivos. En ese contexto, Schumacher considera que la llegada de Horner le daría a Alpine un verdadero salto cualitativo.

Alpine, un destino atractivo para Horner

Por otro lado, Karun Chandhok, analista de Sky Sports F1, se inclinó por una visión más personal respecto del futuro del británico. “Horner ha estado en la olla a presión de la Fórmula 1 durante 20 años y no se ha perdido una sola carrera desde 2005. Quizás quiera un tiempo de descanso antes de asumir un nuevo reto”, explicó.

No obstante, Chandhok también dejó abierta la puerta a un futuro vínculo con Alpine, donde actualmente trabajan Steve Nielsen como director general y el propio Briatore como asesor ejecutivo. “Ese podría ser un destino atractivo si Horner decide continuar en el exigente mundo de la Fórmula 1”, afirmó.

horner alpine El nombre de Christian Horner vuelve a aparecer relacionado con Alpine. Imagen generado con IA (Grok)

Con la categoría preparándose para una transformación clave en 2026, la experiencia de Horner como artífice de la era dorada de Red Bull lo convierte en un perfil muy codiciado por equipos en busca de consolidar su estructura directiva. Por ahora, el británico mantiene la incógnita, pero su próximo movimiento podría redefinir el equilibrio de poder en la parrilla.