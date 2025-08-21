El curioso ranking de la Fórmula 1 en el que Franco Colapinto comparte puesto con el líder del campeonato

La espera se está haciendo larga para los fanáticos de la Fórmula 1 , que transitan con ansiedad la última parte del summer break o receso de verano, que comenzó tras el Gran Premio de Hungría y se extenderá hasta el GP de los Países Bajos, el último fin de semana de agosto.

En este contexto, los contenidos en redes sociales están a la orden del día y hay rankings para todos los gustos.

La cuenta de Instagram Paddock Media publicó un curioso ranking en el que Franco Colapinto comparte puesto con el líder del campeonato, Oscar Piastri : la popularidad de los pilotos en redes sociales.

Más allá de que el argentino tiene un buen posicionamiento respecto de los otros protagonistas, el líder absoluto –y con gran ventaja – es nada menos que el multicampeón Lewis Hamilton . Con más de 40 millones de seguidores, se mantiene en la cima de popularidad virtual.

Lo sigue Charles Leclerc, quien acumula casi 20 millones a pesar de que Ferrari no atraviesa un gran momento en el campeonato. En tercer lugar se ubica Max Verstappen, actual campeón del mundo, quien tiene 15,2 millones de seguidores en redes. Luego aparecen Norris, Sainz, Alonso, Russell y Gasly.

Y con 4,8 millones, tiene su lugar en el top 10 el argentino Franco Colapinto. Lo curioso es que el piloto de Alpine suma la misma cantidad de seguidores que el líder actual de la Fórmula 1, Oscar Piastri. Además, Colapinto es el “rookie” mejor ubicado (lo sigue Antonelli con 3,1 millones).

ranking f1 Franco Colapinto, en el top 10 de los pilotos más populares de la Fórmula 1.

Un ranking que no suma puntos, pero que habla a las claras de que el oriundo de Pilar no pasará por la Fórmula 1 sin dejar su huella.

F1 Summer Break… ¿Cuándo termina?

Aunque el shutdown es de 14 días, el summer break completo se extiende por casi cuatro semanas, normalmente entre finales de julio y finales de agosto.

Este año empezó tras el GP de Hungría el lunes 4 de agosto y terminará con el arranque del fin de semana del GP de los Países Bajos, el viernes 29 de agosto. Las fechas oficiales del receso de verano son del lunes 11 de agosto al domingo 24. Después de eso, quedarán 10 carreras hasta el final de la temporada.

Cuando termine el summer break, el regreso será al el GP de Países Bajos en Zandvoort, un circuito técnico y rápido, con una afición que siempre llena las gradas. Será el primer reto de Franco Colapinto en la recta final del campeonato, seguido inmediatamente por Monza.