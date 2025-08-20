F1 ya tiene fecha de estreno en streaming: cuándo podrá verse desde casa

Luego de dar un paso importante por los cines de todo el mundo, la película protagonizada por Brad Pitt llegará a la plataforma de Disney para disfrutarla desde casa.

El mundo del cine y el automovilismo se unió en una de las películas más esperadas del año, y ahora, los fanáticos de F1 que no pudieron verla en cines tendrán una nueva oportunidad. La cinta, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski, se ha convertido en un éxito de taquilla y ya se rumorea que su llegada a las plataformas de streaming es inminente.

F1 La Película Fórmula 1 es más que una película de automovilismo. F1: La Película se estrenó el 11 de julio y, desde entonces, ha sido uno de los temas más comentados en la industria. La producción, que sumerge a los espectadores en el mundo de la alta velocidad y la adrenalina, fue concebida para la pantalla grande, con impresionantes escenas filmadas en circuitos reales y la participación de figuras del automovilismo. Su debut en cines fue un éxito, recaudando hasta ahora más de 468 millones de dólares en taquilla.

Sin embargo, los rumores indican que la película dejará las salas de cine antes de lo esperado. Se espera que la producción de Apple Studios llegue a las plataformas digitales el próximo viernes 22 de agosto. Esta estrategia de lanzamiento tan acelerada permitirá a los fanáticos disfrutar de la película desde la comodidad de sus hogares.

formula 1 Brad Pitt la rompió en su última película. IMDB La cinta cuenta la historia de Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, un expiloto de Fórmula 1 que decide regresar a las pistas para enfrentar un desafío mayor. Hayes, quien se alejó de la competencia después de años de carrera, recibe una convocatoria inesperada para sumarse como "última opción" al equipo ficticio APXGP. Su misión es convertirse en el mentor del talentoso y joven piloto Joshua Pearce, encarnado por Damson Idris.