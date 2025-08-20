Sonríe Colapinto: quién es el nuevo hombre de Alpine y por qué es clave para el argentino

Alpine sumó a un ingeniero para mejorar el rendimiento de Franco Colapinto en la segunda parte del año.

Mientras la Fórmula 1 se encuentra en pleno receso por el verano europeo, Alpine planifica lo que será la segunda parte de la temporada, con la intención de mejorar el rendimiento, sobre todo en su segundo auto que –actualmente- tiene al argentino Franco Colapinto al volante.

En este contexto, la escudería francesa (que se ubica en el último puesto del campeonato de Constructores, con 20 puntos todos sumados por Pierre Gasly) confirmó una importante contratación con la intención de ayudar a Colapinto a adaptarse más rápido al A52.

La contratación de Alpine que celebra Colapinto De esta manera, Alpine suma a un ingeniero de diseño mecánico: se trata de Oliver Bray, que llega desde McLaren con más de ocho años de experiencia en la Fórmula 1. Su rol dentro del equipo será el de Líder de Diseño Mecánico. En la escudería británica destacó por su trabajo en los autos de Lando Norris y Oscar Piastri, hoy líderes absolutos en la categoría.

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como ingeniero líder de diseño mecánico en Alpine”, celebró Bray en su cuenta de Linkedin. Se espera que su incorporación sea clave para corregir fallas mecánicas que afectaron el rendimiento del piloto argentino en sus primeras carreras como piloto de la escudería (desde la fecha 7, cuando reemplazó a Jack Doohan).