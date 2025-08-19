El insólito "título" que podría conseguir Alpine este año en la Fórmula 1

Con 20 puntos en 14 Grandes Premios, Alpine está camino a convertirse en el equipo con mejor desempeño de la historia que termine último en el campeonato.

Alpine atraviesa una temporada atípica en la Fórmula 1 2025: pese a ocupar el último lugar en el campeonato, la escudería con base en Enstone suma ya 20 puntos en apenas 14 carreras. Se trata de un registro inédito, que abre el debate sobre si el equipo podría terminar como el mejor “peor equipo” en la historia de la categoría.

Ninguna escudería quiere quedarse con el último puesto de la F1, ya que significa menos ingresos por premios y un golpe moral. Sin embargo, Alpine parece estar resignado a pelear en el fondo, aunque lo hace de una forma inusual: con resultados que superan ampliamente a los de otros equipos que en el pasado finalizaron en el fondo.

Hasta ahora, los 20 puntos acumulados serían equivalentes a los ocho que consiguió Toro Rosso en 2009, aunque en un campeonato de 17 Grandes Premios. Según un análisis de Motorsport, si se aplicara el actual sistema de puntuación, aquella Toro Rosso habría sumado 29 puntos en 2009.

Sin embargo, las condiciones eran distintas: había más abandonos y eso facilitaba que equipos modestos alcanzaran el top 10. Alpine, en cambio, compite en una parrilla más sólida, lo que otorga aún más valor a sus resultados.

Pierre Gasly, el caballito de batalla de Alpine El detalle más llamativo es que los 20 puntos de Alpine pertenecen todos a Pierre Gasly, cuyo mejor resultado fue un sexto lugar en Silverstone. Ni Jack Doohan ni Franco Colapinto lograron entrar en zona de puntos (aún), lo que refleja un desequilibrio interno en la escudería. Aun así, el potencial está latente: Gasly ya demostró que puede pelear dentro de los primeros diez.