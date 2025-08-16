Un medio inglés puso a Franco Colapinto por debajo de Doohan en su ranking de novatos: "Un error de Alpine"
The Race evaluó a los novatos de la F1 y ubicó a Franco Colapinto por debajo de Jack Doohan, criticando su rendimiento y cuestionando a Alpine.
Con la Fórmula 1 en pleno receso de verano, los equipos y la prensa aprovechan para analizar el rendimiento de los pilotos. En ese contexto, Franco Colapinto recibió una dura devolución de The Race, que lo ubicó último en el ranking de novatos, incluso por debajo de Jack Doohan, y cuestionó su desempeño con Alpine.
En ese marco, The Race, prestigioso medio inglés, elaboró su propio ranking de pilotos novatos, evaluando “ritmo, errores, ejecución general y otros factores que influyen en el rendimiento”, tomando en cuenta a quienes debutaron esta temporada o tuvieron participación limitada en 2024.
Por qué The Race ubicó a Jack Doohan por delante de Franco Colapinto
El análisis incluyó a Colapinto, que fue ubicado en el sexto y último puesto del ranking, por debajo de Jack Doohan, quinto. Según el medio británico, “ha pasado por momentos difíciles” y calificaron su baja posición como “un error de Alpine”, señalando que dejar afuera de la parrilla a Doohan afectó la comparación. Sin embargo, reconocieron que el argentino mostró buen ritmo en algunas carreras, como Canadá y Hungría, y advirtieron que su tardío inicio de temporada y las dificultades del equipo influyeron en su rendimiento.
La diferencia con Doohan, explicaron, se debió a que el australiano pudo mostrar destellos de velocidad y cierta regularidad para superar a pilotos como Pierre Gasly, pese a contar con accidentes y contratiempos en varias carreras. Aun así, The Race reconoció que “tanto Doohan como Colapinto no han tenido muy buenas cartas esta temporada”, justificando que terminaran en los dos últimos puestos de su clasificación.
Cómo quedó el resto del ranking de novatos
El resto del ranking mostró otras promesas de la Máxima: Kimi Antonelli (Mercedes) fue cuarto, Ollie Bearman (Haas) se quedó con el bronce, Gabriel Bortoleto (Sauber) segundo, mientras que Isack Hadjar (Racing Bulls) se adueñó del primer lugar, destacando su rendimiento y la lucha por un asiento en Red Bull la próxima temporada.