Fórmula 1: el polémico ranking que puso a Franco Colapinto último y detrás de Jack Doohan

Un medio inglés publicó su evaluación de mitad de año y dejó a Franco Colapinto último en su ranking por detrás de Jack Doohan.

Un ranking de mitad de temporada de la Fórmula 1 desató la bronca de los hinchas de Franco Colapinto. El portal especializado The Race, en una nota firmada por Edd Straw, ubicó al argentino en el último lugar de su clasificación de los 21 pilotos que corrieron en 2025, incluso detrás de Jack Doohan, a quien reemplazó en Alpine.

El análisis, titulado Clasificación de pilotos de F1 a mitad de temporada, se basa -según su autor- en “velocidad, ejecución, errores, rendimiento relativo al compañero, papel de la suerte y otros factores”. Sin embargo, entre los fanáticos hubo críticas por la falta de datos concretos de telemetría y comparativas clave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nachez98/status/1954527609494163830&partner=&hide_thread=false El Ranking de mitad de temporada de Ed Straw (The Race)



Piastri 1° vs Norris 5°

Alonso 7° vs Stroll 17°

Sainz 16° vs Albon 6°

Leclerc 4° vs Hamilton 11°

Colapinto peor que Doohan pic.twitter.com/n4a0kcwi5S — Nachez (@Nachez98) August 10, 2025 Por ejemplo, en el mano a mano de carreras (incluyendo Sprint) contra Pierre Gasly, Doohan perdió 6-1, mientras que Colapinto quedó 5-4, y en Hungría el argentino fue 186 milésimas más rápido que su compañero en ritmo de carrera. Además, Franco llegó al equipo en la séptima fecha, sin pretemporada y con la temporada ya en marcha, mientras que Doohan había hecho cientos de kilómetros en ensayos.

Straw justificó que “generar confianza en el complicado Alpine no ha sido fácil” y que hubo “destellos de promesa” como en Montreal, donde Colapinto peleó en zona de puntos. Sobre Doohan, valoró sus actuaciones en Australia, Bahréin y Miami, aunque reconoció errores como el accidente en Japón con el DRS abierto.

La comparativa entre Franco Colapinto y Jack Doohan El polémico ranking que ubicó a Colapinto detrás de Doohan Franco Colapinto quedó 21° y último en el controversial ranking de The Race. Foto: captura de The Race. La publicación provocó una avalancha de comentarios en redes: “Que no se note tanto chicos que les jode que haya un piloto argentino”, “Franco es mejor que Doohan en ritmo de carrera” o “Basarse en posiciones no describe lo bueno o malos que son los pilotos”, fueron algunos de los mensajes más repetidos. Otros directamente escribieron en inglés “Joke” (broma) sobre la tabla.