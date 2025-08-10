Fórmula 1, primera parte: McLaren arrasa, Red Bull tropieza y Franco Colapinto sobrevive (por ahora)

La primera mitad de la temporada 75 de la Fórmula 1 dejó contrastes marcados: McLaren impuso un dominio aplastante, Red Bull perdió el brillo de años anteriores y Franco Colapinto acumuló frustraciones con un Alpine incapaz de pelear siquiera en la zona media.

En las 14 carreras disputadas desde marzo, McLaren confirmó que tiene el mejor monoplaza del año. Oscar Piastri , con seis victorias, lidera el Mundial y es el primer australiano en hacerlo desde Mark Webber en 2010. Lando Norris , con cinco triunfos, redujo la distancia a solo nueve puntos gracias a una remontada impresionante en las últimas fechas.

La lucha es entre ellos. En el GP de Hungría, incluso, los fanáticos de Ferrari se ilusionaron con una pole de Charles Leclerc. Pero no hay caso con los autos “papaya”, que acaparan los resultados y el espectáculo.

Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, mantienen una apasionante lucha entre ellos

Piastri ganó en China, Bahréin, Arabia Saudita, Miami, España y Bélgica; en tanto que Norris lo hizo en Australia –la primera carrera del año- y recién volvió al triunfo en Mónaco, obteniendo el 1 también en Austria, Gran Bretaña y Hungría.

La escudería austríaca pasó de arrasar en 2023 a ocupar el cuarto puesto en Constructores. Max Verstappen aportó casi todos los puntos, pero el coche perdió consistencia y la fuga de figuras clave, incluido Christian Horner tras Silverstone , encendió alarmas. Su compañero, Yuki Tsunoda, apenas sumó resultados aislados y sin podios.

Los ganadores de la primera parte del campeonato de la Fórmula 1

Pero Max no se rinde. A pesar de ir en contra de todos los pronósticos, el cuatro veces campeón del mundo se impuso en dos oportunidades durante la primera parte del año: Japón y Emilia Romagna (Italia).

verstappen 2.jpg Verstappen hace lo que puede con lo que tiene F1

El neerlandés ocupa el tercer lugar en el campeonato de pilotos, bastante alejado de la lucha principal, aunque bajar los brazos no está en su ADN.

Hamilton y Ferrari, un arranque amargo

El estreno de Lewis Hamilton con Ferrari tuvo un pico temprano con la victoria en la sprint de China, pero el resto de la campaña fue decepcionante: ningún podio dominical y un 12° puesto en Hungría que lo dejó sin puntos.

Por tratarse de un múltiple campeón del mundo, el malestar comienza a hacerse presente en el paddock, en donde ya circulan rumores por la falta de resultados. Aunque convengamos, Ferrari hace tiempo está lejos de ser la referencia en la categoría.

hamilton leclerc.jpg Hamilton no está cómodo en Ferrari Instagram Ferrari

Carlos Sainz, ahora en Williams, y el joven Kimi Antonelli en Mercedes también padecieron abandonos, adaptación y presión.

Sorpresas en la zona media

Nico Hulkenberg sorprendió con su primer podio en Silverstone y una racha de seis carreras puntuando para Sauber, que se convertirá en Audi en 2026. El brasileño Gabriel Bortoleto, debutante en la categoría, sumó en tres de las últimas cuatro citas (Austria, Bélgica y Hungría) y se posiciona como uno de los rookies más prometedores.

campeonato de pilotos top 10 Así está el Top 10 en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 F1

Franco Colapinto, sobreviviendo a Alpine

Franco Colapinto disputó ocho grandes premios con Alpine, pero aún no pudo estrenar su casillero de puntos. Si bien sobre el final de la primera parte de la temporada hubo una leve mejoría —en Hungría clasificó por delante de Pierre Gasly—, las fallas del equipo lo condicionaron: problemas en Barcelona, ausencia en la largada en Silverstone y pit stops eternos en Budapest.

Con Alpine hundido en el último lugar del campeonato, Flavio Briatore exigió “espíritu de lucha” para la reanudación del Mundial el 29 de agosto en Zandvoort.

La segunda parte de la temporada será decisiva: McLaren buscará consolidar su hegemonía, Red Bull intentará recuperar terreno y Colapinto tendrá que pelear contra las limitaciones de su auto para transformar la frustración en resultados concretos que le permitan asegurar su continuidad en la Fórmula 1.