Fórmula 1: sin Franco Colapinto, todos los pilotos confirmados para el 2026

La Fórmula 1 presentó la nómina de pilotos que ya tienen asiento para 2026 y el argentino no figura entre los confirmados de Alpine.

La Fórmula 1 comienza a perfilar su grilla para 2026 y ya hay varios equipos que aseguraron a sus pilotos para la nueva era reglamentaria. Sin embargo, entre los nombres confirmados no aparece el de Franco Colapinto, actual integrante de Alpine, cuyo futuro en la categoría todavía es una incógnita.

La próxima temporada tendrá cambios de gran magnitud: la llegada de Cadillac como undécima escudería, la transformación de Sauber en Audi y un nuevo reglamento técnico que promete modificar por completo la dinámica de las carreras. La normativa de la FIA prevé la eliminación del DRS, la introducción de aerodinámica activa, autos más cortos y livianos, un rediseño del alerón delantero y un mayor protagonismo de la energía eléctrica en las unidades de potencia.

Pilotos confirmados para la Fórmula 1 2026 En este contexto de renovación, el sitio oficial de la F1 reveló los asientos ya asegurados. McLaren, Ferrari, Aston Martin, Haas, Williams y Audi (Sauber) mantendrán a sus pilotos actuales de cara a 2026. Mercedes, aunque no lo confirmó oficialmente, apunta a continuar con George Russell y Kimi Antonelli, según declaraciones de Toto Wolff.

Por el contrario, Cadillac y Racing Bulls todavía no anunciaron a ninguno de sus representantes. En Red Bull, sigue pendiente la confirmación del compañero de Max Verstappen, ya que Yuki Tsunoda no renovará su contrato. En Alpine, Pierre Gasly tiene garantizada su butaca, pero no hay definiciones sobre el otro asiento, actualmente ocupado por Franco Colapinto. El piloto argentino, que debutó en la máxima categoría en 2025, deberá esperar para conocer si el equipo francés lo incluirá en su alineación para la temporada de cambios más ambiciosa en años.