La cargada de un equipo de Turismo Carretera a Alpine por su papelón con Colapinto en las paradas de boxes

El pésimo desempeño de Alpine en Hungría sigue dando que hablar y fue objeto de burlas por parte de Pradecon durante el Desafío de las Estrellas del TC.

Alpine, que viene último en el campeonato de constructores de la Fórmula 1, dio la nota (en el peor de los sentidos) el pasado fin de semana durante el GP de Hungría. Allí, sus dos pilotos sufrieron los malos manejos de la escudería y quedaron en las últimas posiciones, Gasly con un P19 y Franco Colapinto con un P18.

El que peor la pasó fue el argentino, que tuvo dos paradas en boxes insólitamente largas, la primera de 11.1 segundos y la segunda de 7.2, que le hicieron perder muchas colocaciones y generaron que los líderes de la carrera lo sobrepasaran en más de una oportunidad mediante las banderas azules.

El video con el que Predecon se burló de Alpine El video con el que Predecon se burló de Alpine El pésimo desempeño de la constructora francesa fue fuente de críticas y memes de los más diversos y este domingo, una semana después del Gran Premio, le dedicaran una nueva cargada desde Argentina a través de uno de los equipos de Turismo Carretera. Se trata de Pradecon Racing, que en el marco del Desafío de las Estrellas de este fin de semana, aprovechó para hacerse notar en redes.

La escudería con base en Escobar compartió un video en el que se ve a sus mecánicos cambiar las ruedas del auto en poco más de 5 segundos, con un texto y voz en off que reza una picante chicana: "POV (punto de vista): sos mecánico de TC y cambiás los neumáticos más rápido que Alpine".