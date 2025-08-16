Gimnasia y Esgrima se lo dio vuelta a Almirante Brown en el Legrotaglie y es más puntero que nunca

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrota 2-1 a Almirante Brown en el Víctor Antonio Legrotaglie en un duelo correspondiente a la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, logró su cuarta victoria seguida y sacó mayor ventaja en la cima de las posiciones del grupo.

El partido tuvo como punto bajo el flojo y polémico arbitraje de Lucas Cavallero, quien permitió demasiada pierna fuerte en un duelo caliente y friccionado, sobre todo en el complemento, que por momentos se le fue de control. Además, no sancionó un claro penal en favor de la visita cuando el partido estaba 2-1.

Con este triunfo, Gimnasia llegó a los 52 puntos y se afianza como único líder de la Zona B, con cinco de ventaja sobre su escolta, Gimnasia de Jujuy, que este domingo recibirá a Chaco For Ever.

El Lobo perdía, pero lo dio vuelta y sacó mayor ventaja en la cima de la Zona B.

Cuando apenas iban 10 minutos, Santiago Villalba sorprendió a todos: recibió cerca de la medialuna, enganchó hacia su perfil derecho y sacó un derechazo que se metió por arriba de Lautaro Petruchi, poniendo el 1-0 para Almirante Brown con un verdadero golazo.

Lejos de conformarse con la ventaja, la Fragata fue por más. A los 24 minutos, Gerardo Alegre ganó en el área tras un centro desde la izquierda y conectó un cabezazo que hizo temblar el arco: la pelota reventó el palo y evitó el segundo.

El golazo de Santiago Villalba para poner en ventaja a La Fragata frente al Lobo.

Gimnasia, que llegaba con tres triunfos seguidos y como único puntero de la Zona B, sufre en casa, no está jugando bien y tendrá que reaccionar para no dejar puntos en el camino.

A Gimnasia le costó encontrar los caminos y apenas insinuó peligro en algunas pelotas paradas, aunque sin generar ocasiones claras. De esta manera, el Lobo se fue al descanso perdiendo 1-0 ante la Fragata.

En el complemento, Gimnasia salió decidido a buscar la igualdad y rápidamente llevó peligro al área rival. A los 10 minutos llegó el premio: tras un córner desde la derecha, Nicolás Ferreyra ganó en el segundo palo y la bajó de cabeza para que Lautaro Carrera, en el área chica, la empujara y anotara su primer gol con la camiseta del Lobo.

Carrera convirtió el empate para Gimnasia

Lautaro Carrera la empujó para el 1-1 de Gimnasia ante Almirante Brown Lautaro Carrera la empujó para el 1-1 de Gimnasia ante Almirante Brown. TyC Sports

Acto seguido, un centro desde la derecha generó peligro en el área, Mario Galeano no consiguió dominar el balón, pero el rebote quedó servido para Nicolás Ferreyra, que definió con un potente derechazo cruzado para marcar el 2-1 a favor del Lobo.

Brian Ferreyra puso el 2-1 para Gimnasia

Ferreyra puso el 2-1 para Gimnasia frente a La Fragata Ferreyra puso el 2-1 para Gimnasia frente a La Fragata TyC Sports

Almirante Brown le presentó batalla a Gimnasia y peleó hasta el final, pero careció de claridad en los metros decisivos y no logró llegar a la igualdad. Para colmo, fue perjudicado por el arbitraje de Lucas Cavallero, quien no sancionó un clarísimo penal para Almirante (Carrera a Machado) estando a un metro de la jugada y debió haber expulsado a Muñoz, que lesionó a Iglesias y ni falta cobró.

De esa manera, el público Blanquinegro celebró con euforia la cuarta victoria consecutiva de su equipo.

En la próxima jornada, Gimnasia deberá viajar a Salta para enfrentar a Central Norte, en busca de seguir estirando su gran presente en la Primera Nacional.

