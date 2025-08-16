La esperanzadora frase de Pierre Gasly, compañero de Colapinto, sobre Alpine de cara a 2026: "Debo decir que..."

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, habló sobre los avances de la escudería francesa en su monoplaza de cara a la temporada 2026 de la F1.

La Fórmula 1 entró en su parón veraniego y algunas escuderías como McLaren, Red Bull y Ferrari siguen haciendo ajustes en sus monoplazas de cara a lo que resta de la temporada. Por su parte, Alpine, equipo en el que corre Franco Colapinto, ya comenzó a diseñar su auto para el próximo año, ya que esta temporada demostraron no estar a la altura del resto de los equipos.

Ubicados en la última posición en el campeonato de constructores, producto de los 20 puntos cosechados por Pierre Gasly, los franceses tienen el auto más lento de la parrilla y sumado a los constantes errores de sus ingenieros, las malas paradas en boxes y algunas fallas dentro de la pista, ya comenzaron a diagramar lo que será el próximo año, aunque no se sabe si el pilarense seguirá siendo el segundo piloto.

La esperanzadora frase de Pierre Gasly sobre Alpine de cara a 2026 Ante ello, quien se mostró ilusionado fue Gasly, quien luego de las pruebas de neumáticos en el Hungaroring y de ver cómo Alpine avanzó en su nuevo monoplaza, lanzó una frase esperanzadora de cara al futuro: “Sí, ya empecé a trabajar para el ’26, así que obviamente le tengo un ojo puesto a ello. Veo el progreso, la evolución y estamos contentos“, sentenció en diálogo con RN365.

"Creo que, por lo que he visto hasta ahora, debo decir que todo es bastante alentador. Desde un punto de vista de equipo, de estructura en la fábrica y la motivación de los resultados de lo que estamos viendo para el próximo año. Obviamente, no sabes lo que el resto está haciendo, y con un cambio de regulaciones tan grande, es difícil entender dónde están las referencias", añadió.