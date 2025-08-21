El importante anuncio de Cadillac que le traerá tranquilidad a Colapinto, mientras lucha por una butaca en 2026

Cadillac, la nueva escudería que se sumará a la Fórmula 1 en la próxima temporada, hizo un anuncio que alivió un poco al pilarense de 22 años.

De cara a la temporada 2026, la Fórmula 1 anunció grandes cambios en su reglamento y también la inclusión de una nueva escudería: Cadillac. La marca deportiva de General Motors se sumará al Gran Circo a partir de 2026 y buscará demostrar que está a altura de las escuderías como McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari.

El equipo que estará bajo las órdenes de Graeme Lowdon, empresario británico y ex manager de Zhou Guanyu (piloto reserva de Ferrari) ya comenzó a diagramar cómo estará conformado su equipo y en las últimas horas abrochó la llegada de su primer piloto que le trajo mucho alivio y tranquilidad a Franco Colapinto.

Valtteri Bottas correrá para Cadillac en 2026 Se trata del finlandés Valtteri Bottas, piloto reserva de Mercedes y quien había estado en la órbita de Alpine para reemplazar en un futuro al pilarense de 22 años, según informó el medio especializado RacingNews 365. El escandinavo que llegó a la Máxima en 2012 de la mano de Williams Racing, se quedó sin butaca para este temporada, pero ahora volverá a subirse a un monoplaza y competir en el Gran Circo.

bottas.jpg Valtteri Bottas correrá para Cadillac Motorsport y Franco Colapinto tiene un contendiente menos en Alpine. Instagram @valtteribottas En un principio, se esperaba que Bottas sea el posible reemplazo del argentino en el equipo francés y en su momento reconoció que tuvo charlas con Flavio Briatore: “Sí, hemos estado hablando desde el año pasado, pero son solo conversaciones. Nada es ley hasta que no haya algo escrito o firmado. Actualmente estoy explorando todas las opciones posibles. Si el equipo sigue escribiendo por mí, es positivo”, aseguró el piloto que consiguió 10 victorias, 67 podios y 20 pole positions en 246 presentaciones.