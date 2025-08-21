El importante anuncio de Cadillac que le traerá tranquilidad a Colapinto, mientras lucha por una butaca en 2026
Cadillac, la nueva escudería que se sumará a la Fórmula 1 en la próxima temporada, hizo un anuncio que alivió un poco al pilarense de 22 años.
De cara a la temporada 2026, la Fórmula 1 anunció grandes cambios en su reglamento y también la inclusión de una nueva escudería: Cadillac. La marca deportiva de General Motors se sumará al Gran Circo a partir de 2026 y buscará demostrar que está a altura de las escuderías como McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari.
El equipo que estará bajo las órdenes de Graeme Lowdon, empresario británico y ex manager de Zhou Guanyu (piloto reserva de Ferrari) ya comenzó a diagramar cómo estará conformado su equipo y en las últimas horas abrochó la llegada de su primer piloto que le trajo mucho alivio y tranquilidad a Franco Colapinto.
Te Podría Interesar
Valtteri Bottas correrá para Cadillac en 2026
Se trata del finlandés Valtteri Bottas, piloto reserva de Mercedes y quien había estado en la órbita de Alpine para reemplazar en un futuro al pilarense de 22 años, según informó el medio especializado RacingNews 365. El escandinavo que llegó a la Máxima en 2012 de la mano de Williams Racing, se quedó sin butaca para este temporada, pero ahora volverá a subirse a un monoplaza y competir en el Gran Circo.
En un principio, se esperaba que Bottas sea el posible reemplazo del argentino en el equipo francés y en su momento reconoció que tuvo charlas con Flavio Briatore: “Sí, hemos estado hablando desde el año pasado, pero son solo conversaciones. Nada es ley hasta que no haya algo escrito o firmado. Actualmente estoy explorando todas las opciones posibles. Si el equipo sigue escribiendo por mí, es positivo”, aseguró el piloto que consiguió 10 victorias, 67 podios y 20 pole positions en 246 presentaciones.
Con la llegada del escandinavo, Cadillac ya tiene asegurado al primero de los dos pilotos que ocuparán un asiento en el monoplaza que tendrá motor Ferrari hasta 2030. Por su parte, el otro corredor que está muy cerca de arribar al nuevo equipo es Sergio “Checo” Pérez, quien se encuentra en conversaciones con la estructura estadounidense para sumarse. En caso de que se defina esto, la idea de la escudería sería realizar jornadas de TPC (Testing of Previous Cars) con un auto del Cavallino Rampante.