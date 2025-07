Atento, Colapinto: la importante revelación de Valtteri Bottas sobre el interés de Alpine por él

El joven piloto argentino no está teniendo un buen año, en gran parte por los problemas que está arrastrando con su auto, como el desperfecto que no le permitió ni largar el domingo en Silverstone. Este durísimo inconveniente se dio en medio de un complicado momento en el que se rumorea con que la escudería considera reemplazarlo con Valtteri Bottas .

Ante estas versiones, el corredor finlandés, hoy reserva de Mercedes, reconoció haber mantenido conversaciones con la constructora francesa: "Sí, hemos estado hablando desde el año pasado, pero son solo conversaciones. Nada es ley hasta que no haya algo escrito o firmado. Actualmente estoy explorando todas las opciones posibles. Si el equipo sigue escribiendo por mí, es positivo. Mantenemos la cabeza fría, todo se va a ir aclarando poco a poco", detalló en diálogo con Viaplay.

De todos modos, dejó entrever que todavía no tiene 100% decidido cuál y cuándo va a ser su próximo movimiento: "Estoy preparado en cualquier momento para subir al coche, pero todavía no he ido a ningún lugar. Todavía tengo que probar un poco y estoy listo si llega la invitación, pero lo principal es apuntar al 2026", sentenció Bottas.