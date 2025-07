La impotencia de Franco Colapinto tras su abandono por un despecfecto de su auto: "Estoy triste y frustrado"

El Gran Premio de Gran Bretaña de este domingo significó una nueva desilusión para Franco Colapinto y todos sus fanáticos. Tras una accidentada qualy el sábado que lo obligó a tener que largar en P20, no pudo siquiera iniciar la carrera ya que un desperfecto en su auto no le permitió ni salir de boxes.

En una temporada 2025 de la Fórmula 1 que le esté siendo bastante esquiva hasta el momento y en medio de los rumores de que en Alpine le están buscando un reemplazo, el de hoy fue un baldazo de agua helada en el peor momento posible. En ese sentido, el piloto pilarense, que ya había manifestado su bronca desde la monoplaza al enterarse que no podría correr, se expidió al finalizar la jornada en Silverstone.

Las declaraciones de Franco Colapinto sobre el desperfecto de su auto

"No sé qué pasó la verdad. No sabemos todavía. No pude ni salir del box. Una pena que nos estén pasando estas cosas. Tuvimos un par de problemas últimamente y, después de un buen fin de semana, en el que había encontrado bastante performance y teníamos un ritmo bueno en general, creo que es una lástima que haya pasado esto", declaró ante la prensa respecto de los problemas de su auto.