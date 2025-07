El increíble mensaje de Alpine previo al abandono de Franco Colapinto

El domingo arrancó gris para Franco Colapinto . Y no justamente por las nubes. En la previa del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 , Alpine confirmó que por cambios en el monoplaza del argentino la largada se realizaría desde el pit lane. Justo cuando parecía que no se podía largar más desde el fondo.

Sin embargo, no tuvo chances de absolutamente nada . El Alpine no arrancó. Insólito, más teniendo en cuenta todo el trabajo realizado en las horas previas.

Teorías conspirativas

En redes, las teorías conspirativas no tardaron en llegar. ¿Una cama para Franco? Es imposible no pensarlo aunque sea por un segundo. Toto Wolff confirmó las conversaciones de Alpine con Mercedes por Valtteri Bottas y Pierre Gasly terminó 6º en Silverstone, sumando valiosos puntos para el equipo.

El auto de Franco no pudo largar. Desde la distancia y la ignorancia parece difícil creer que los mejores mecánicos del mundo –sino no estarían en la Fórmula 1- no hayan podido hacer andar el auto, teniendo en cuenta los cambios previos.

La próxima carrera, el GP de Bélgica, se corre recién el 27 de julio. Serán tres largas semanas de rumores, especulaciones y negociaciones.