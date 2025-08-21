El video que identifica al hincha de la U. de Chile que tiró una bomba de estruendo a una platea cerrada de Independiente

Tras el grave enfrentamiento entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, y en medio de acusaciones cruzadas, se conoció un video del inicio de la pelea en la que se ve con claridad la acción de un “simpatizante” del conjunto chileno.

En las imágenes se puede identificar perfectamente al hincha de la U cuando tira una bomba de estruendo a una platea cerrada de Independiente, provocando heridas en hinchas locales mientras algunos visitantes festejaban la salvajada, en lo que fue el comienzo de una batalla que terminó en caos.

Los enfrentamientos, que dejaron casi un centenar de heridos, obligaron a suspender el partido que se disputaba en Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana , con el marcador igualado 1 a 1.

Más tarde, Conmebol confirmó que el encuentro fue cancelado definitivamente ; en consecuencia, no se reanudará, y el Tribunal de Disciplina de la entidad confirmará una resolución en los próximos días.

Antes del partido y durante el primer tiempo hinchas de la U habían lanzado proyectiles hacia las tribunas locales. Y los incidentes volvieron en el entretiempo, cuando la barra del conjunto chileno prendió fuego una bandera de Independiente y luego empezó a arrojar nuevamente objetos contundentes desde la tribuna Pavoni alta hacia el sector inferior.

LOCURA TOTAL | Un hincha de Universidad de Chile arrojó una bomba de estruendo a la Garganta Número 1 del Estadio de #Independiente . ¿Qué hace la @CONMEBOL ? Un verdadero papelón. pic.twitter.com/OvkVh9HBj6

Como consecuencia de esas agresiones algunos simpatizantes de Independiente resultaron heridos, mientras el resto se guarecía debajo de las gradas y otro grupo decidió ingresar al terreno de juego para que interrumpir las acciones, con el segundo tiempo apenas iniciado.

En tanto, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro visitante desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro del Libertadores de América.

independiente universidad de chile incidentes 2 Incidentes, violencia y descontrol en Avellaneda. EFE

A pesar de los actos de vandalismo la policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia, mientras los hinchas del rojo se unieron en un canto pidiendo a la barra brava que acuda a la tribuna del equipo visitante.

Finalmente, los integrantes de la barra de Independiente ingresaron a la tribuna visitante, donde se enfrentaron con los chilenos, a quienes atacaron con armas blancas y golpes de puño, y hasta los despojaron de su vestimenta, en medio de un caos generalizado, que derivó en la suspensión del cotejo.